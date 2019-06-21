Ford погасил кредит и выставит заводы в России на торги

Автоконцерн Ford погасил кредит Внешэкономбанка в 39 млрд рублей и стал полноправным собственником своих заводов в России. Теперь он пустит их с молотка.

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О том, что концерн Ford выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге, где выпускают Ford Transit. Этот автомобиль хорошо покупают, у него высокий экспортный потенциал.

Предприятия по выпуску легковых автомобилей — в Набережных Челнах и во Всеволожске — после погашения кредита Внешэкономбанка в 39,5 млрд рублей будут продавать по существующей процедуре, через объявление торгов, отметил министр.

«Кто придет на эти торги... спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и таким образом влиять на процедуру», — передает слова Дениса Мантурова РИА Новости.

Кредит ВЭБа был получен на расширение производства в России, но в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок.

Фото: Егор Алеев/ТАСС