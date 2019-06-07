Ford нашел покупателей на завод во Всеволожске

После ряда переговоров, которые провел Ford, определились два партнера — претенденты на заводскую площадку во Всеволожске, с которыми сегодня вырабатываются условия, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Областные власти рассчитывают, что завод продолжит работу по своему профилю, то есть будет выпускать автомобили, только какой марки, пока держат в секрете.
Причем Ford не планирует продавать или сдавать площадку в аренду, а заключит полноценные соглашения о сотрудничестве. Дрозденко отметил, что для компании Ford существовал целый пакет различных преференций и льгот, и власти пообещали все оставить в силе. Это явилось весомым аргументом на переговорах — для тех, кто придет на эту площадку, льготы сохранятся.
- Более 100 дилерских центров Ford Sollers готовы продолжить работу с брендом, несмотря на отсутствие возможности торговли новыми легковыми автомобилями марки.
- Ранее предполагалось, что заводы Ford в России может купить Hyundai. Интрига, кто эти два покупателя, остается.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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