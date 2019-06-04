Третий пошел! Два завода Ford Sollers в России уже прекратили работу

Стало известно, что Ford Sollers завершил производство автомобилей в Набережных Челнах, в ближайшее время остановит конвейер и на заводе в Ленинградской области.

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Выпуск автомобилей на заводе Ford во Всеволожске планируется остановить 13–14 июня, передает ТАСС слова председателя профсоюза предприятия Михаила Сергеева.

Сборку Ford Mondeo уже закончили, производство Ford Focus планируют завершить 13–14 июня. Это именно те модели, которые выпускал завод. После закрытия производства заводская площадка поступит на реализацию, продажей займется дочерняя структура Форда.

Кроме того, уже завершено производство моделей Ford Fiesta и Ford Ecosport на заводе в Набережных Челнах, а также остановлен завод двигателей в Елабуге.

В компании поясняют, что закрытие заводов — это многоэтапный процесс, и после завершения производства, проверки автомобилей и их отгрузки начнется подготовка к полному закрытию.

27 марта СП Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. СП займется производством и продажей Ford Transit, и дилерскую сеть производитель пока намерен сохранить. Ford и Sollers создадут обновленное СП, 51% в котором получит отечественный производитель.

Расходы автопроизводителя на закрытие предприятий в нашей стране составили 174 млн долларов, но это еще не все.

Дилерские центры Ford, которые перепрофилируют под продажу коммерческой техники, будут осуществлять и гарантийный ремонт легковых автомобилей марки.

Фото: AP/TASS и Ford