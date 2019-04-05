Заводы Ford может купить Hyundai

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Впрочем, корейская компания не единственный претендент на предприятия.

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Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России. Об этом заявил журналистам министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, судьба трех из четырех заводов СП Ford Sollers будет определена в ближайшие месяц или два. Всего американская компания при участии Правительства России ведет переговоры с несколькими автопроизводителями.

«Вопрос, наверное, требует еще дополнительных проработок. Чтобы не предвосхищать события, давайте дадим время. В течение месяца-двух, я думаю, коллеги определятся», — цитирует ТАСС Дениса Мантурова.

Ранее Hyundai называли в числе возможных покупателей завода Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области. Собственное предприятие корейской компании практически полностью загружено из-за высокого спроса на кроссовер Hyundai Creta и стабильного на компактные Hyundai Solaris и Kia Rio.

Ford Sollers прекратит производство легковых автомобилей в России летом этого года. Три из четырех заводов (один в Ленинградской области и три в Татарстане) будут закрыты, рабочие уволены. Часть рабочих готов принять КАМАЗ. В России сохранится производство только семейства коммерческих автомобилей Ford Transit.

Hyundai также будет собирать в России двигатели и трансмиссии для автомобилей, собираемых для нашего рынка.

Рабочие завода Ford во Всеволожске считают предложенные компанией компенсации при увольнении слишком низкими.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев