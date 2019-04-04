Работникам Ford в России предложили годовую зарплату. Идет торг

Компания Ford Sollers 4 апреля предложила условия компенсаций рабочим автозавода во Всеволожске, который закроют в конце июня. Им советуют воспользоваться программой добровольного увольнения, которая начнется 8 апреля и будет действовать две недели. Компенсация будет зависеть от стажа, и на самом деле справедливо, что на наиболее высокое вознаграждение смогут рассчитывать старожилы, отработавшие на предприятии более 15 лет: им готовы выплатить по 12 месячных окладов. Проработавшие менее 5 лет получат 5,5 месячных окладов.
«Это абсолютно не то, чего мы требуем. Даже ничего близкого к нашим желаниям тут нет. Завтра будем эту тему поднимать на собрании. Ждем губернатора», — передает региональное издание 47news слова председателя первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаила Сергеева.
Профсоюзные активисты уже направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть суммы. Если их требования не удовлетворят, они грозят пикетами и митингами.
Средняя зарплата на заводе — 55 тысяч рублей, то есть старожилам стоит ориентироваться на 660 тысяч, а новичкам — на 302,5 тысячи рублей, отмечает издание.
- Кроме того, американцы решили не консервировать свои закрываемые предприятия в нашей стране, а продать их.
- Ранее стало известно, что профсоюз работников завода Ford во Всеволожске намерен добиваться выплаты увольняемым сотрудникам зарплаты за два года.
Фото: Ford
Читать комментарии (6)