Работникам Ford в России предложили годовую зарплату. Идет торг

Об этом стало известно благодаря фотографиям, опубликованным на странице профсоюза МПРА в ВКонтакте. Но профсоюз, похоже, предложение не устраивает.

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Компания Ford Sollers 4 апреля предложила условия компенсаций рабочим автозавода во Всеволожске, который закроют в конце июня. Им советуют воспользоваться программой добровольного увольнения, которая начнется 8 апреля и будет действовать две недели. Компенсация будет зависеть от стажа, и на самом деле справедливо, что на наиболее высокое вознаграждение смогут рассчитывать старожилы, отработавшие на предприятии более 15 лет: им готовы выплатить по 12 месячных окладов. Проработавшие менее 5 лет получат 5,5 месячных окладов.

«Это абсолютно не то, чего мы требуем. Даже ничего близкого к нашим желаниям тут нет. Завтра будем эту тему поднимать на собрании. Ждем губернатора», — передает региональное издание 47news слова председателя первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаила Сергеева.

Профсоюзные активисты уже направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть суммы. Если их требования не удовлетворят, они грозят пикетами и митингами.

Средняя зарплата на заводе — 55 тысяч рублей, то есть старожилам стоит ориентироваться на 660 тысяч, а новичкам — на 302,5 тысячи рублей, отмечает издание.

Фото: Ford

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