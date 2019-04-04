Работникам Ford в России предложили годовую зарплату. Идет торг

Новая Гранта: чем она реально лучше старой? С рестайлингом Lada Granta изменилась не радикально, а в нюансах. Чтобы не упустить ни один из них, эксперты «За рулем» поставили рядом старую и новую машины и теперь точно знают, как далеко ушел прогресс на АВТОВАЗе. Suzuki Grand Vitara: все достоинства и 4 главных недостатка Этот надежный полноприводный автомобиль — недорогое и весьма практичное предложение для любителей плохих дорог. Впрочем, не без огрехов. ЗР составил их список. Новый Audi A6: штурмовик магистралей Новый Ауди А6 я взял на испытания в Германии и проехал на нем около 2 тыс. км. Он был такого же серого цвета, как бывший мой Ауди Авант, и поначалу даже вызвал у меня состояние «дежавю».