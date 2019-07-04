Рабочие ГАЗа у посольства США: просят отмены санкций

У американского посольства в Москве собралось примерно 50 человек, представляющих рабочий совет компании.

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Свою акцию протеста участники митинга намеренно устроили в День независимости Соединенных Штатов. Они пришли с плакатами, на которых были лозунги против санкционного нажима Вашингтона.

Одновременно в соцсетях проходит флешмоб #SaveGAZ, и рабочие просят всех неравнодушных к нему присоединиться.

Выступая перед резиденцией посла, газовцы поздравили американцев с праздником и обратились к ним:

«Мы понимаем, как ценны для американских граждан идеи свободы и независимости, и в этот день призываем вас не лишать нас, российских рабочих, права на независимость, права на работу и профессиональное развитие, нашего права на будущее. Если санкции будут введены, с нами перестанут работать зарубежные поставщики, тогда конвейеры ГАЗа остановятся, а мы лишимся работы. На наших заводах работают более 40 тысяч человек. Угроза нависла не только над нами, но и над всей отраслью. У наших поставщиков, дилеров, партнеров в отрасли работает 400 тыс. человек, и все эти предприятия в России тоже зависят от деятельности ГАЗа. Вместе с семьями — это более миллиона человек, которые могут лишиться куска хлеба».

Рабочие отмечают, что американские власти лукавят, когда говорят, что санкции не направлены против простых людей. На заводах работают люди, и по ним санкции ударят в первую очередь.

Горьковский автозавод попал под американские санкции в апреле прошлого года. С тех пор Минфин США неоднократно объявлял отсрочки по вступлению их в силу, очередной дедлайн — 8 ноября 2019 года. Но отсрочка — это не спасение, а отложенная катастрофа, отмечают газовцы. Так, сейчас иностранные комплектующие поставляются только для текущих проектов, перспективные задачи пока заморожены. Практически во всех моделях ГАЗа присутствуют иностранные детали, и даже если их доля незначительна, собрать автомобиль без них невозможно. Беда в том, что все надеялись на импортозамещение и полную локализацию, но есть сложные узлы, за производство которых отечественные компании не берутся. Поэтому начало санкций грозит полной остановкой конвейера.

На пикет против санкций рабочие выходили к посольству Соединенных Штатов и 10 июня.

Представители посольства к митингующим не вышли, но посол США Джон Хантсман дал комментарий журналистам, в котором пространно отметил, что американские ценности включают право свободно выражать свою точку зрения.

Из-за последствий санкций ГАЗ был вынужден увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд руб., до 73,6 млрд, а оборотный капитал — на 24,7 млрд рублей.

Фото: Михаил Сорокин