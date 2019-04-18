ГАЗ просит у правительства 30 млрд рублей

Иначе — дефолт и падение производства на 40% уже во втором полугодии. Во всем виноваты санкции, считают на предприятии.

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Гендиректор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин 29 марта написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой выделить 29,5 млрд руб. господдержки, об этом стало известно «Коммерсанту».

В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд руб., до 73,6 млрд, а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб., таким образом ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль.

Во втором полугодии ситуация рискует ухудшиться, что приведет к снижению производства на 40%, и обслуживать кредит будет нечем (700 млн руб. в месяц банковских процентов).

Часть госсредств (если выделят) ГАЗ планирует направить на субсидирование процентной ставки по кредитам. Но большую долю концерн просит направить на целевую поддержку закупок техники — машин скорой помощи, школьных автобусов, специальных автомобилей для силовых ведомств, сделав Группу единственным поставщиком. Это даст шанс стабилизировать положение и даст возможность компании вложить часть полученной выручки в локализацию.

Поскольку предприятие социально значимое, обращение в правительстве изучают, но решение пока не приняли. В любом случае все вопросы, связанные с автопроизводством, курирует Минпромторг.

Предприятию вредит то, что оно является ключевым активом попавшего под санкции Олега Дерипаски. Его компаниям закрыт доступ к финансовой системе США и американским компаниям запрещено вести с ним дела.

В отношении ГАЗа санкции неоднократно переносили, но окончательное их вступление в силу назначено на 6 июля. Выходом из ситуации может стать вхождение в капитал Группы государства или других инвесторов, среди которых сначала назывался Volkswagen. Но в Фольксвагене заявили, что из-за санкций концерн не ведет переговоры о покупке доли в ГАЗе.

Пока вопрос с помощью решается в верхах, чтобы не допустить простоя заводов в связи с прогнозируемым снижением производства на 40%, компания собирается сократить модельный ряд в 2019 году, оставив в продуктовой линейке наиболее локализованные автомобили. Сейчас доля деталей отечественного производства составляет от 50% до 70% в зависимости от модели.

Санкции санкциями, а «Русал», принадлежащий все тому же Олегу Дерипаске, будет строить алюминиевый прокатный завод в США для американской автомобильной промышленности.

Фольксваген готов вернуться к вопросу покупки доли «Группы ГАЗ», но только после снятия всех санкций. До тех пор немецкие турбодизели отечественной ГАЗели NEXT не светят.



Фото: Андрей Котов/ТАСС