Американские автомобили скоро будут делать… из российского алюминия

«Русал» построит алюминиевый прокатный завод в США для американской автомобильной промышленности.

Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал», американский холдинг Braidy Industries Inc и научно-техническая компания NanoAl заключили договор о намерении создать совместный проект по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США.

Мощность завода 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 см), самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автопромышленности на американском рынке, говорится в сегодняшнем пресс-релизе «Русала».

Завод оснастят самым современным оборудованием, а российский «Русал» будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового прокатного завода с Тайшетского алюминиевого завода, который сейчас строят в Сибири.

Российскому производителю алюминия будет принадлежать 40% нового завода, 60% — у Braidy Industries. Юридически соглашение должно быть оформлено во втором квартале 2019 года, после того как будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Спрос на алюминий в Америке растет, особенно после запуска госпрограммы по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции. Это заставляет все большее число производителей деталей и оборудования переходить на использование алюминиевых компонентов.

В Toyota намерены увеличить количество алюминия в конструкции Ленд Крузера, чтобы снизить массу автомобиля.

В 2018 году Минпромторг требовал от предприятий, расположенных на территории РФ, использовать алюминий «Русала», большая часть акций которого принадлежала попавшему под санкции олигарху Олегу Дерипаске. Однако в январе США сняли санкции с алюминиевого гиганта UC Rusa.

Фото: RBC/TASS