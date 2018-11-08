Минпромторг хочет заставить всех красить автомобили российскими красками

Чтобы поддержать отечественных производителей красок, Минпромторг подготовил ряд поправок к постановлению правительства № 719. Таким образом министерство собирается увеличить степень локализации автопроизводства: заставить заводы, работающие на территории РФ, использовать отечественные эмали для покраски автомобилей и шины, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так, с 2020 года для окрашивания легковых машин предписывается использование не менее 30% российских лакокрасочных материалов. Для покраски легких коммерческих автомобилей процент отечественных ЛКМ должен составлять не менее 50%. Грузовики должны нести на себе от 80% российских эмалей, а автобусы — более 90%. Использование же шин из ЕАЭС должно быть 100-процентным. Как пишет «Коммерсантъ», все эти уточнения будут обсуждаться на очередном совещании Минпромторга завтра, 9 ноября.
По словам экспертов, в России сегодня не производится лакокрасочных материалов необходимого для автопрома качества. Даже на предприятиях иностранных компаний, таких как BASF. Переход же на краски, которые производятся в России, отразится не только на качестве автомобилей, но и на экологии, а также на здоровье работников малярных цехов автосборочных предприятий. В нашей стране пока нет ни технологий, ни сырья для выпуска современных автоэмалей. Поэтому для того, чтобы выполнить требование Минпромторга, одного оснащения заводов современным оборудованием будет недостаточно, потребуется создание почти с нуля целой индустрии, чего невозможно сделать за оставшийся год.
Иначе дела обстоят с шинами, которых в странах ЕАЭС в перспективе может выпускаться в достаточном количестве.
Напомним, что не так давно Минпромторг подобным образом лоббировал интересы «Русала», попавшего под санкции олигарха Олега Дерипаски, требуя от предприятий, расположенных на территории РФ, использовать алюминий этой компании.
- Благодаря усилиям Минпромторга, иномарки, собираемые в России, получают все больше российских комплектующих, в основном пластмассу, резину и стекла.
- Летом Минпромторг придумал новую систему оценки локализации выпускаемых в России иномарок.
Фото: Ведомости/ТАСС
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