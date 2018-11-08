Минпромторг хочет заставить всех красить автомобили российскими красками

Чиновники ведомства настаивают на том, чтобы на российских автозаводах использовались краски исключительно отечественного производства.

Для создания белой краски, не желтеющей на солнце, нужно особое сырье, которого в России нет

Чтобы поддержать отечественных производителей красок, Минпромторг подготовил ряд поправок к постановлению правительства № 719. Таким образом министерство собирается увеличить степень локализации автопроизводства: заставить заводы, работающие на территории РФ, использовать отечественные эмали для покраски автомобилей и шины, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, с 2020 года для окрашивания легковых машин предписывается использование не менее 30% российских лакокрасочных материалов. Для покраски легких коммерческих автомобилей процент отечественных ЛКМ должен составлять не менее 50%. Грузовики должны нести на себе от 80% российских эмалей, а автобусы — более 90%. Использование же шин из ЕАЭС должно быть 100-процентным. Как пишет «Коммерсантъ», все эти уточнения будут обсуждаться на очередном совещании Минпромторга завтра, 9 ноября.

По словам экспертов, в России сегодня не производится лакокрасочных материалов необходимого для автопрома качества. Даже на предприятиях иностранных компаний, таких как BASF. Переход же на краски, которые производятся в России, отразится не только на качестве автомобилей, но и на экологии, а также на здоровье работников малярных цехов автосборочных предприятий. В нашей стране пока нет ни технологий, ни сырья для выпуска современных автоэмалей. Поэтому для того, чтобы выполнить требование Минпромторга, одного оснащения заводов современным оборудованием будет недостаточно, потребуется создание почти с нуля целой индустрии, чего невозможно сделать за оставшийся год.

Иначе дела обстоят с шинами, которых в странах ЕАЭС в перспективе может выпускаться в достаточном количестве.

Напомним, что не так давно Минпромторг подобным образом лоббировал интересы «Русала», попавшего под санкции олигарха Олега Дерипаски, требуя от предприятий, расположенных на территории РФ, использовать алюминий этой компании.

Благодаря усилиям Минпромторга, иномарки, собираемые в России, получают все больше российских комплектующих, в основном пластмассу, резину и стекла.

Летом Минпромторг придумал новую систему оценки локализации выпускаемых в России иномарок.

Фото: Ведомости/ТАСС