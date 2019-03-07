ГАЗели остались без дизелей Volkswagen

Также немецкий концерн отказался от покупки доли в «Группе ГАЗ».

ГАЗ ГАЗель Next
ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ > ГАЗель Next

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В ноябре 2017 года «Группа ГАЗ» заявила, что будет оснащать семейство автомобилей ГАЗель NEXT турбодизелями Volkswagen. Это позволило бы выйти ей на рынки с жесткими экологическими требованиями.

Позднее стало известно, что подписанное соглашение о намерениях подразумевает покупку концерном Volkswagen AG доли в самой «Группе ГАЗ». Но этим планам не суждено сбыться. По крайней мере, в обозримом будущем.

Все дело в санкциях, которые наложены США на Россию. Об этом заявил глава российского отделения концерна Маркус Озегович.

Он подчеркнул, что концерн находится в тесном контакте с правительствами России и США. «Нам остается лишь ждать принятых ими решений», — заявил Озегович агентству РИА Новости. По его словам, концерн готов вернуться к вопросу покупки доли «Группы ГАЗ», но произойти это может только после снятия всех санкций.

«Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но не стоит спекулировать — давайте дождемся снятия санкций», — отметил топ-менеджер.

С апреля 2018 года «Группа ГАЗ», которая принадлежит Олегу Дерипаске, находится в санкционном списке США, пишет РБК. В конце прошлого года Минфин США дал всем срок до 7 марта этого года избавиться от акций и долговых инструментов «Группы ГАЗ». Накануне вечером этот срок был перенесен на июль 2019 года.

Фото: «Группа ГАЗ»

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (7)

ГАЗ 2013 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Если сравнивать со старыми моделями — работа проделана просто титаническая, автомобиль правда получился очень качественный, надежный и с кучей примочек, которые раньше на отечественном авто только сами владельцы колхозили.

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