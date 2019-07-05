130 км/ч по трассе хотят разрешить уже в этом году

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019-го, в крайнем случае — в начале 2020 года.

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О возможном скором увеличении скоростного лимита на магистралях до 130 км/ч рассказал замруководителя Росавтодора Евгений Носов в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.

На сегодняшний день на автомагистралях скорость разрешена 110 км/ч, но на самом деле они по своим техническим параметрам рассчитаны на 150 км/ч, передает слова чиновника ТАСС. Поэтому сейчас ведомство работает над этим вопросом, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года.

Известно также, что этот документ разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора.

Еще один новый ГОСТ позволит укладывать асфальт в любое время года и в любую погоду.

С 2020 года на автомобилях шведско-китайского бренда Volvo максимальная скорость движения будет ограничена 180 км/ч. Ради чего производитель пошел на такой шаг, узнаете здесь.

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