130 км/ч по трассе хотят разрешить уже в этом году

Материалы по темеНовый ГОСТ для светофоров: он будет в следующем году
О возможном скором увеличении скоростного лимита на магистралях до 130 км/ч рассказал замруководителя Росавтодора Евгений Носов в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.
На сегодняшний день на автомагистралях скорость разрешена 110 км/ч, но на самом деле они по своим техническим параметрам рассчитаны на 150 км/ч, передает слова чиновника ТАСС. Поэтому сейчас ведомство работает над этим вопросом, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года.
- Известно также, что этот документ разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора.
- Еще один новый ГОСТ позволит укладывать асфальт в любое время года и в любую погоду.
- С 2020 года на автомобилях шведско-китайского бренда Volvo максимальная скорость движения будет ограничена 180 км/ч. Ради чего производитель пошел на такой шаг, узнаете здесь.
Фото: depositphotos.com
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