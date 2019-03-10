Так будет с 2020 года: на автомобилях шведского бренда максимальная скорость движения будет ограничена. Какой в этом смысл?

Материалы по теме Германия хочет ввести ограничения скорости на автобанах

Эксперты по безопасности шведского производителя Volvo (принадлежит китайскому автоконцерну Geely) обнаружили, что езда на высоких скоростях — один из факторов, негативно влияющих на безопасность дорожного движения. Какое своевременное утверждение, учитывая, что скорости на немецких автомагистралях и так собираются ограничить! Шведы прямо идут в ногу со временем, иронизируют немецкие эксперты.

Большинство СМИ идею подхватили и радостно сообщили, что Volvo хотела ограничить максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч «в целях повышения безопасности на дорогах». Между тем, 180 км/ч или 250 км/ч — для сбитого пешехода или водителя, врезавшегося в препятствие, уже никакой разницы не имеет — летальный исход ему в любом случае обеспечен.

Правда, это утверждение верно лишь с точки зрения пассивной безопасности, а с точки зрения активной (т.е. предотвращения самого ДТП) — разница есть. Водитель на меньшей скорости, возможно, еще успеет среагировать, оказавшись во внештатной ситуации. Хотя вопрос дискуссионный, кажется, никто это толком не изучал.

А между тем, после 2020 года будет интересно узнать, что владельцы быстрых седанов, таких как Volvo S90 T8, заговорят потом, когда их автомобиль мощностью 390 л., но с ограничителем в 180 км/ч обгонит какой-нибудь выскочка Fiat 500, пусть и в версии Abarth. Зачем в таком случае владельцу Volvo его дорогой и мощный автомобиль, если он принудительно задушен? Дизайн и скорость по-прежнему являются одними из ключевых двигателей продаж.

Впрочем, немцы не подумали о том, что подобное ограничение позволит снизить себестоимость машин, ведь проще сделать ходовую автомобиля для езды на 180 км/ч, чем на 250 км/ч! А аргумент при этом мощный — «забота» о безопасности. Может, это просто хитрый способ таким образом удешевить производство, а автомобили продавать по прежней цене?

Кроме ограничения максимальной скорости на своих автомобилях до 180 км/ч, в Volvo собираются бороться с пьянством и невнимательностью за рулем.

В России к лету доработают законопроект о штрафе за минимальный порог превышения скорости. Его хотят снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Но сначала нужно понять, действительно ли это благотворно отразится на безопасности дорожного движения?



Фото:Depositphotos