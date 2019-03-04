Volvo притормозит лихачей

Компания решила ограничить максимальную скорость на своих автомобилях до 180 км/ч. А также собирается решительно бороться с пьянством и невнимательностью за рулем.

В компании Volvo всегда утверждали, что автомобильная безопасность для нее превыше всего, поэтому до сих пор тут актуально положение, которое заложили еще ее учредители: «Автомобилями управляют люди, поэтому главный принцип Volvo — это безопасность». Сейчас в компании решили привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к масштабам этого нарушения и страшным последствиям.

Данные статистики по ДТП из Национального управления безопасностью движения на трассах (США) показывают, что причиной 25% смертельных исходов в результате ДТП за 2017 год было превышение скорости. Когда люди едут слишком быстро, они не успевают адаптироваться к конкретной ситуации и вовремя среагировать. Планируется сделать первый шаг — с 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимальная скорость движения будет ограничена на отметке в 180 км/ч.

Volvo Cars провела исследование и выявила три основных фактора, негативно влияющих на безопасность дорожного движения. Езда на превышенных скоростях — это один из факторов. Вторая проблема, к которой в компании хотят привлечь внимание — езда в нетрезвом состоянии, третья — невнимательность и рассеянность за рулем. Причем отмечается, что последствия от рассеянности за рулем могут быть сравнимы с теми, что происходят в результате нетрезвой езды.

В компании говорят, что хотят инициировать дискуссию о том, чтобы обязать автопроизводителей оснащать свои модели системами, предотвращающими езду на превышенных скоростях, в нетрезвом виде и пресекающих невнимательность за рулем. Сейчас нет учреждения, которое бы за это отвечало, поэтому решила задать тон такому обсуждению и призывает остальных автопроизводителей к ней присоединиться.

В России к лету доработают законопроект о штрафе за минимальный порог превышения скорости. Его хотят снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. Но сначала нужно понять, действительно ли это благотворно отразится на безопасности дорожного движения?

Недавно Volvo показала обновленный кроссовер XC90, но внешне отличить его от дорестайлингового можно лишь с большим трудом.



Фото: depositphotos.com