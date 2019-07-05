В BMW решили сменить руководителя

Харальд Крюгер не останется на новый срок в качестве главы BMW. Наблюдательный совет баварского концерна обещает определиться с преемником уже 18 июля.

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Генеральный директор BMW Харальд Крюгер проинформировал Наблюдательный совет BMW о том, что он не будет претендовать на следующий срок. Полномочия 53-летнего Крюгера истекают в конце апреля 2020 года.

«BMW Group был моим домом более 27 лет, теперь пришло время для чего-то нового», — сказал Крюгер.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос о преемнике на своем следующем заседании, которое состоится 18 июля 2019 года. До принятия решения Харальд Крюгер останется на своем посту в качестве председателя правления.

Слухи о новом назначении ходят уже последние несколько недель. В качестве возможных преемников рассматриваются член совета по развитию Клаус Фрёлих, директор по производству Оливер Ципсе и финансовый директор Николас Питер, сообщает automobilwoche.de

В качестве наиболее вероятного преемника СМИ называют 55-летнего директора по производству Оливера Ципсе.

Крюгер сказал сегодня, что потрясения в автомобильной промышленности потребовали огромных усилий от каждого сотрудника компании. В последние годы компания взяла курс на успешное будущее, а сотрудники по всему миру — это самый сильный актив BMW Group. Вместе они находятся на пути к мобильности завтрашнего дня, и он уверен, что они успешно определят будущее автомобилестроительной отрасли.

Однако в последнее время его работой были не вполне довольны, например в отношении направления электромобильности. В прошлом году автопроизводитель потерпел неудачу в своем основном бизнесе впервые после финансового кризиса из-за того, что BMW вложила слишком много денег в разработку электроприводов и новых моделей. Прибыль упала, доходы по дивидендам сократились, что не могло не вызвать недовольство у акционеров. Кроме того, давно ходят слухи о слабом здоровье Крюгера, поводом стало его падение в 2015 году на церемонии открытия Международного автосалона во Франкфурте. Тогда врачи госпитализировали главу BMW с подозрением на инсульт.

Харальд Крюгер стал главой BMW13 мая 2015 года. До этого он был менеджером по найму и главой брендов Mini и Rolls-Royce. Более четырех лет Харальд Крюгер задавал тон в BMW Group по широкому спектру направлений. От руководителя зависит многое, поэтому какой станет политика компании при новом главе, нам только предстоит узнать.

Фото: Imago/TASS

