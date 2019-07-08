Впрочем, переход от управления системами с помощью экранов к голосовому будет постепенным.

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Автомобили без больших мониторов — это было не так уж давно. Помните, технологии тогда была проще — сел в машину, закрыл дверь и поехал. Роскошью считалась аудиосистема в один DIN, головное устройство которой приходилось забирать с собой, чтобы не украли.

Но все быстро меняется, и мы незаметно перешли от кажущейся уже доисторической архитектуры салона к продвинутой и оснащенной двумя или даже тремя дисплеями. У некоторых моделей экраны занимают всю панель приборов и центральную консоль, и никто на это пока не жаловался. Наоборот, покупателям нравится такая технологичность. Но в Audi сделали интересное предсказание будущего, которое кажется весьма логичным — на смену мониторам придет голосовое управление.

Об этом в интервью изданию Autocar заявил главный дизайнер Audi Марк Лихте. Он сказал, что будущее экранов туманно и уже через 10 лет их количество в автомобилях сократится. При этом Лихте использовал слово «возможно», чтобы немного смягчить прогноз.

Переход от управления системами с помощью экранов к голосовому будет постепенным. Сначала сенсорные мониторы станут дополняться функцией управления голосом. Но по мере ее развития необходимость в прикосновениях к экрану исчезнет. Это и явится концом эры цифровых дисплеев.

Подобное будущее отражено в салоне электрокроссовера Audi Q4 E-Tron, представленного на автосалоне в Женеве. К слову, этот автомобиль должен появиться в продаже через пару лет — в 2021 году. Предсказание Лихте заставляет задуматься о будущей архитектуре салонов, ведь она не может просто откатиться на два десятка лет назад, когда цифровых дисплеев в машинах еще не было.

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Фото: Audi