Дело о дизайне Вепря: ГАЗ выиграл суд

Автором дизайна автомобиля Вепрь NEXT объявил себя житель Германии. Дело даже было в суде.

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ГАЗ Вепрь NEXT был впервые представлен на выставке Comtrans в 2017 году, после чего предприятие обвинили в плагиате.

Обвинение исходило от жителя Германии Юрия Постникова. Мужчина заявил, что это его разработка, а специалисты ГАЗа украли у него идею, которой он имел неосторожность поделиться. Он обращался на предприятие, предлагая свои услуги по разработке новой модели, рисунки которой прикладывал к письму. Со слов представителя Горьковского автозавода, «новинка» представляла собой коллаж элементов разных моделей ГАЗа, которые к тому времени находились в производстве.

Предложение Юрия было проигнорировано, что, видимо, стало причиной обвинений предприятия в плагиате. Дизайнер обратился с рассказом в СМИ.

Дело было передано в Арбитражный суд Нижегородской области, который на днях признал обвинения Постникова не соответствующими действительности и наносящими ущерб деловой репутации автопроизводителя.

Настоящим же дизайнером автомобиля Вепрь NEXT является инженер-конструктор ГАЗа Валерий Челноков. За основу внедорожника им было взято шасси ГАЗ-3308 «Садко», которое получило кузов ГАЗель NEXT.

ГАЗ создал собственную автоматическую коробку передач. К сожалению, ГАЗели ее не получат.

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Фото: ГАЗ