ГАЗ сделал свой 6-ступенчатый автомат. Но не для ГАЗелей

В очередном Одобрении типа транспортного средства для автобуса Вектор Next указаны версии с автоматической коробкой собственной разработки.

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Новая автоматическая трансмиссия «Группы ГАЗ» имеет индекс ГАЗ-1K0806 и будет устанавливаться на среднеразмерный автобус Павловского автомобильного завода Вектор Next. Об этом свидетельствует полученное заводом Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

В основе нового 6-ступенчатого автомата лежит гидротрансформатор. Первая передача имеет передаточное число 3,51, а шестая — 0,64, главная передача — 5,29, 5,5. Оснащаться новой коробкой будут не только турбодизельные двигатели ЯМЗ-534 объемом 4,4 л и мощностью 149 и 170 л.с., но и 166-сильный мотор Huadong (Cummins) ISF объемом 3,8 л.

Коробку ГАЗ-1K0806 также получит среднетоннажный грузовой автомобиль ГАЗон Next. Появление этой трансмиссии на ГАЗелях маловероятно.

Автобус Вектор Next

О скором появлении новой автоматической трансмиссии было объявлено на выставке «Комтранс» два года назад. Собираться она будет в Нижнем Новгороде на предприятии «Нижегородские моторы», а поставка комплектующих будет производиться с завода ГАЗ, где для нее отольют картеры, и Ярославского завода топливной аппаратуры, занимающегося прецизионной гидравликой. Гидротрансформаторы планируется поставлять с одного из оборонных предприятий.

Новую версию автомобиля приготовил и Ульяновский автомобильный завод.

Обзавелся новинкой и КАМАЗ, имя для которой предприятие предлагает выбрать всем миром, объявив конкурс с призами.

Фото: Группа ГАЗ, depositphotos.com