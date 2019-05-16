УАЗ готовит новую версию грузовика Профи

Первый экземпляр удлиненного УАЗ Профи сфотографировали на стоянке одного из дилерских центров.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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УАЗ Профи — тест-драйв за Уралом

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи активно развивается. Завод уже успел и обновить модель, и подготовить для нее новые модификации А сейчас к выходу на рынок готовится очередной вариант грузовика — с удлиненным кузовом.

В распоряжении портала «УАЗбука» оказались первые снимки новой версии, которая появилась у одного из дилеров Ульяновского автозавода. Машина отличается в первую очередь своими габаритами.

Длина Профи в новом исполнении выросла на метр, а колесная база увеличилась на 65 см. Раму усилили накладками практически по всей длине, установили удлиненный карданный вал. Естественно, масса новой модификации также выросла — такой грузовик весит на 300 кг больше, чем исходный вариант.

В пресс-службе Ульяновского автозавода подтвердили корреспонденту «За рулем» скорый выход серийной удлиненной версии Профи — возможно, продажи грузовичка в модификации «Лонг» начнутся уже в третьем квартале этого года.

УАЗ готовит новую версию грузовика Профи

Фото: uazbuka.ru

УАЗ готовит новую версию грузовика Профи
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Отзывы о УАЗ Профи (257)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Комментарий:

Сегодня познакомился с УАЗ Профи, вез бочки с краской из Ростова в станицу Ленинградская, а это 130 км, как ни крути и столько же обратно. Плюс в Ростове по городу. В общем, испытал машину и по городу, и по трассе. На трассе вообще зверь: разгоняется легко, устойчивая, фургон с грузом не ведет. Ч...

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