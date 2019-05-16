УАЗ готовит новую версию грузовика Профи

Легкий коммерческий автомобиль УАЗ Профи активно развивается. Завод уже успел и обновить модель, и подготовить для нее новые модификации А сейчас к выходу на рынок готовится очередной вариант грузовика — с удлиненным кузовом.
В распоряжении портала «УАЗбука» оказались первые снимки новой версии, которая появилась у одного из дилеров Ульяновского автозавода. Машина отличается в первую очередь своими габаритами.
Длина Профи в новом исполнении выросла на метр, а колесная база увеличилась на 65 см. Раму усилили накладками практически по всей длине, установили удлиненный карданный вал. Естественно, масса новой модификации также выросла — такой грузовик весит на 300 кг больше, чем исходный вариант.
В пресс-службе Ульяновского автозавода подтвердили корреспонденту «За рулем» скорый выход серийной удлиненной версии Профи — возможно, продажи грузовичка в модификации «Лонг» начнутся уже в третьем квартале этого года.
- .Битопливный УАЗ Профи, работающий как на бензине, так и на пропан-бутане, представили в начале 2019 года.
- На выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге Ульяновский автозавод показал ходовой прототип гибридного грузовика УАЗ Профи.
Фото: uazbuka.ru
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