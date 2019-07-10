Министр за рулем LADA XRAY! Он едет Москва-Тольятти — журнал За рулем

Министр за рулем LADA XRAY! Он едет Москва-Тольятти

Максим Орешкин отправляется на форум моногородов.

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил нарушить привычный формат командировок и вместо авиаперелета выбрал поездку на автомобиле. Причем за руль политик сядет лично.

«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти», — написал глава Минэкономразвития в своем Инстаграме.

Поездка протяженностью около 1250 километров пройдет на отечественном автомобиле Lada XRAY, о чем РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

По результатам поездки глава ведомства намерен «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва —Казань и полной реконструкцией трассы М-7, о чем он также сообщил на своей странице в соцсети.

Фото: Instagram
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