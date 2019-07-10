Министр за рулем LADA XRAY! Он едет Москва-Тольятти

Зачем нужны метки на спидометре: два правильных объяснения! Яркие цветные риски на спидометре автомобиля появились очень давно, но автолюбители до сих пор спорят об их предназначении. «За рулем» вносит ясность. Сосед закрыл всем проезд — вот что с ним можно сделать (законного) Такие ситуации знакомы каждому: то под окном сигнализация орет по ночам, то мешает проехать припаркованная во дворе вторым рядом чья-то машина... Где искать управу на автовладельцев-нарушителей, разъясняет глава Госавтоинспекции. Топ-10 автомобилей с пробегом до 100 000 км Чем больше выбор, тем больше шансов подыскать достойный экземпляр для покупки, не так ли? «За рулем» провел исследование рынка и выбрал самые популярные модели, которые сегодня можно приобрести с небольшим пробегом.