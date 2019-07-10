Самые популярные автомобили с пробегом: топ-10

Материалы по темеТоп-5 самых популярных моделей до миллиона. Лады в нем нет!
В первую тройку вошли Kia Rio (10 075 машин с пробегом, проданных за минувшие полгода, со средней стоимостью от 562 000 рублей), Lada Granta (9319 машин; 350 000 рублей) и Hyundai Solaris (8570 машин; 560 000 рублей). Оставшиеся места в рейтинге поровну делят модели АВТОВАЗа и иномарки.
Четвертое место списка занимает Lada Vesta (7864 машины; 530 000 рублей), следом идут Toyota Camry (6496 машин; 1 350 000 рублей), Lada Largus (5463 машины), Volkswagen Polo (5311 машин), Lada 4x4 (3658 машин), Lada Priora (3561 машина) и Renault Duster (2979 машин).
Отметим, что многие из героев рейтинга также вошли в топ-5 самых популярных новых автомобилей в ценовом сегменте от 800 тысяч до 1 млн рублей по итогам первого полугодия.
- 10 самых популярных кроссоверов российского рынка перечислены в этой публикации.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии