10 самых популярных кроссоверов-2019

Подведение итогов продаж первого полугодия выявило самые популярные кроссоверы. Однако скоро, с появлением Renault Arkana и Kia Seltos, в списке произойдут изменения.

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Согласно опубликованному отчету АЕБ, самым продаваемым в России новым кроссовером остается Hyundai Creta стоимостью от 957 тыс. рублей. Всего за 6 месяцев его приобрели 34 629 человек (5955 — в июне). Популярность автомобиля выросла: дилеры продали на 1405 машин больше, чем в первом полугодии 2018 года.

На втором месте расположился более доступный по цене кроссовер Renault Duster стоимостью от 714 тыс. рублей. Автомобиль разошелся тиражом 18 713 штук (3547 — в июне), что на 2577 экземпляров меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan стоимостью от 1,499 млн рублей. С начала года было продано 16 294 кроссовера этой модели (3234 — в июне), что на 715 штук больше, чем за тот же период прошлого года.

На четвертом месте расположился Kia Sportage, который предпочли купить 15 588 человек (2367 — в июне). Спрос на этот кроссовер стремительно падает и дилеры не досчитались 1072 продаж в течение полугодия и 589 продаж в июне. Пятое место досталось Lada 4x4 стоимостью от 440 тыс. рублей. Внедорожник купили 15 046 человек (2273 — в июне), что на 325 продаж меньше, чем годом ранее.

На шестом месте — стоящий от 884 тыс. рублей Renault Kaptur, который в этом году предпочли купить 13 383 человека (2649 — в июне). Это на 2206 человек меньше, чем годом ранее. Седьмое место досталось Toyota RAV4. В России кроссовер стоит от 1,566 млн рублей, а купили его 13 277 человек (2620 — в июне), что на 146 покупателей меньше, чем годом ранее. Восьмую строчку рейтинга занимает Hyundai Tucson стоимостью от 1,499 млн рублей, который разошелся тиражом 11 403 экземпляра. Это на 1185 машин больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Замыкают десятку самых популярных кроссоверов первого полугодия 2019 года Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. Стоимость первого составляет от 1,29 млн рублей, а второго — от 1,689 млн рублей. Qashqai в первом полугодии приобрели 11 270 человек (2077 — в июне), а Outlander — 10 656 (1553 — в июне). Если дилеры Nissan получили 995 дополнительных продаж кроссовера, то дилеры Mitsubishi, наоборот, не досчитались 673 покупателей.

Топ-10 популярных кроссоверов по итогам продаж 1-го полугодия 2019 г. (АЕБ)

Место Марка, модель Продано, шт. 1 Hyundai Creta 34 629 2 Renault Duster 18 713 3 Volkswagen Tiguan 16 294 4 Kia Sportage 15 588 5 Lada 4x4 15 046 6 Renault Kaptur 13 383 7 Toyota RAV4 13 277 8 Hyundai Tucson 11 403 9 Nissan Qashqai 11 270 10 Mitsubishi Outlander 10 656

Анализ динамики российских средних цен на самые популярные в первом полугодии 2019 года кроссоверы провело агентство Russian Automotive Market Research. В основу анализа лег средний курс доллара к рублю в 2013, 2016 и 2019 годах, поэтому стоимость автомобилей указана в валюте США. Для наглядности модели кроссоверов распределены в таблице по ценовым диапазонам.

Если сравнивать цены текущего года со стоимостью автомобилей в 2013 году, видно, что большинство кроссоверов подешевели, перейдя в ближайший ценовой диапазон. Но некоторые автомобили перескочили через ценовой диапазон, что помечено в таблице желтыми стрелками. Например, в 2013 году Nissan Qashqai находился в диапазоне цен 30–40 тыс. долларов США, а в этом году отметился в диапазоне 20–25 тыс. долларов США. При этом аналитики отмечают, что по отношению к 2016 году цены выросли — произошла корректировка стоимости, которая потребовалась после обвала рубля.

Чтобы улучшить ситуацию на автомобильном рынке России, правительство с 1 июля 2019 года возобновило программы льготного автокредитования.

В остальном покупатели стали реже пользоваться автокредитами: в мае их количество сократилось на 17,5%.

Фото: Hyundai, Russian Automotive Market Research