Мы задумались и перестали брать автокредиты

В мае выдача автокредитов сократилась на 17,5% по сравнению с рекордным апрелем 2019 года, отмечают в НБКИ.

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В мае 2019 года было выдано 75,1 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов фактически осталось на прежнем уровне, снизившись на 0,04% (в мае 2018 года — 75,2 тыс. ед.). Но по сравнению с предыдущим месяцем (рекордным по выдачам автокредитов) их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле 2019 года — 91 тыс. единиц).

Больше всего автокредитов в регионах РФ набрали в Москве (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.), Московской области (4,4 тыс. ед.), Татарстане (3,7 тыс. ед.) и Башкортостане (3,4 тыс. ед.).

При этом есть регионы, где динамика автокредитов резко выросла, а есть — где не менее резко упала. Так, высокий рост выдачи зафиксирован в Кемеровской (+60,2%), Кировской (+22,3%) и Рязанской (+22%) областях, Чувашской Республике (+16,4%) и Красноярском крае (+16,3%). В то же время в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-16%) и Воронежской (-15,2%) областях, Ставропольском крае (-13,9%), а также в Самарской (-13,7%) и Нижегородской (-12,8%) областях наблюдалось существенное падение. Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в мае 2019 года снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.

Аналитики объясняют снижение динамики тем, что исчерпались средства, предусмотренные госпрограммами льготного автокредитования. Эти программы оказывали значительную поддержку автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж.

Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на встрече автопроизводителей России рассказал, что реальная «картинка» продаж — падение по всем месяцам этого года, несмотря на красивые отчеты AEB.

Если государство не поддержит спрос на автомобили, отрасль ждут непростые времена, отмечают автопроизводители.



Фото: Сергей Коньков/ТАСС