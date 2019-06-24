Мы задумались и перестали брать автокредиты

В мае 2019 года было выдано 75,1 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов фактически осталось на прежнем уровне, снизившись на 0,04% (в мае 2018 года — 75,2 тыс. ед.). Но по сравнению с предыдущим месяцем (рекордным по выдачам автокредитов) их количество сократилось сразу на 17,5% (в апреле 2019 года — 91 тыс. единиц).
Больше всего автокредитов в регионах РФ набрали в Москве (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.), Московской области (4,4 тыс. ед.), Татарстане (3,7 тыс. ед.) и Башкортостане (3,4 тыс. ед.).
При этом есть регионы, где динамика автокредитов резко выросла, а есть — где не менее резко упала. Так, высокий рост выдачи зафиксирован в Кемеровской (+60,2%), Кировской (+22,3%) и Рязанской (+22%) областях, Чувашской Республике (+16,4%) и Красноярском крае (+16,3%). В то же время в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-16%) и Воронежской (-15,2%) областях, Ставропольском крае (-13,9%), а также в Самарской (-13,7%) и Нижегородской (-12,8%) областях наблюдалось существенное падение. Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в мае 2019 года снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.
Аналитики объясняют снижение динамики тем, что исчерпались средства, предусмотренные госпрограммами льготного автокредитования. Эти программы оказывали значительную поддержку автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж.
- Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на встрече автопроизводителей России рассказал, что реальная «картинка» продаж — падение по всем месяцам этого года, несмотря на красивые отчеты AEB.
- Если государство не поддержит спрос на автомобили, отрасль ждут непростые времена, отмечают автопроизводители.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Читать комментарии (7)