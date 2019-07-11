Bentley отзывает автомобили. У них низкое напряжение

Под отзыв попала модель Continental GT последнего поколения.

Материалы по теме В России отзывают Bentley из-за глючной электроники

В России отзывают 145 спорткаров Bentley Continental GT , проданных в 2018–2019 годах. У этих автомобилей существует проблема в виде низкого напряжения АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

Для устранения дефектов владельцам отзываемых Bentley необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера бесплатно обновят программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или заменят блок.

О необходимости обращения в сервис владельцев известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Но узнать о том, что ваш автомобиль участвует в отзывной кампании, можно и самостоятельно, сравнив его VIN-код со списками кодов отзываемых Bentley Continental GT, опубликованными на сайте Росстандарта.

Для Bentley это уже не первый отзыв автомобилей в России — в начале года была объявлена сервисная кампания для моделей Continental GT и Mulsanne.

Исчерпывающая информация об отзывных кампаниях и сервисных акциях (и о том, как их различать) — в нашей публикации.

Фото: Bentley