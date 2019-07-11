Bentley отзывает автомобили. У них низкое напряжение

Материалы по темеВ России отзывают Bentley из-за глючной электроники
Для устранения дефектов владельцам отзываемых Bentley необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера марки, где мастера бесплатно обновят программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или заменят блок.
О необходимости обращения в сервис владельцев известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Но узнать о том, что ваш автомобиль участвует в отзывной кампании, можно и самостоятельно, сравнив его VIN-код со списками кодов отзываемых Bentley Continental GT, опубликованными на сайте Росстандарта.
Для Bentley это уже не первый отзыв автомобилей в России — в начале года была объявлена сервисная кампания для моделей Continental GT и Mulsanne.
- Исчерпывающая информация об отзывных кампаниях и сервисных акциях (и о том, как их различать) — в нашей публикации.
Фото: Bentley
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