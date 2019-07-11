Берем быстрее: налоговики не считают Bugatti и Mercedes-AMG роскошью!

Несоответствие выявила Счетная палата, проверяя список Минпромторга России.

Материалы по теме Еще 153 модели попали в список слишком дорогих для россиян

Для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей в России уже не первый год действует так называемый налог на роскошь, но, как выяснилось, далеко не все дорогие машины входят в число роскошных.

Счетная палата России выявила, что повышенным транспортным налогом не облагается электромобиль Tesla Model S, седан Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine и суперкар Bugatti Veyron Grand Sport. Этих моделей просто не оказалось в списке, который ежегодно готовит Минпромторг.

Кроме того, на ряд автомобилей, все-таки вошедших в список, который ведет Министерство промышленности и торговли, повышающий коэффициент почему-то не распространяется в первый год после выпуска машин.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Напомним, если автомобиль стоит от 3 до 5 млн рублей, то повышающий коэффициент транспортного налога для него составляет 1,5. Если при этом он не новый, а, скажем, 2-летний, то коэффициент снижается до 1,3, если 3-летний, то до 1,1. Для автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей предусмотрен коэффициент 2, который остается неизменным, пока возраст машины не составит более пяти лет. Если же цена машины равняется сумме от 10 млн до 15 млн рублей, то транспортный налог для нее рассчитывается с применением коэффициента 3.

Ранее Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение, в котором говорится, что при расчете налога на «роскошные» автомобили налоговики не собираются обращать внимание на точное написание той или иной модели.

Что делать, если вам прислали квитанцию с транспортным налогом на чужую машину, читайте тут.

Фото: Unsplash