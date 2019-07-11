Немецкие марки стали лидерами по нарушениям правил парковки в Москве — журнал За рулем

У вас немецкая машина? — вы не платите за парковку! Так вышло...

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подвела итоги первого полугодия.

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Водители элитных машин чаще других не платят за парковку
Чаще всего москвичи нарушали правила парковки в столице на Малой Бронной и Неглинной, причем машины оставляли с нарушениями ПДД преимущественно около ресторанов и бутиков.

Лидерами по нарушениям стали водители автомобилей «немецкой тройки» — Audi, BMW и Mercedes-Benz. С парковок эвакуировали и итальянские спорткары Ferrari и Lamborghini — в МАДИ отметили, что за прошедшие 6 месяцев таких случаев было пять.

Интересно, что владельцы немецких автомобилей также чаще других пытаются избежать оплаты за парковку — об этом ранее сообщал Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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