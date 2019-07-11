Материалы по темеВодители элитных машин чаще других не платят за парковку
Лидерами по нарушениям стали водители автомобилей «немецкой тройки» — Audi, BMW и Mercedes-Benz. С парковок эвакуировали и итальянские спорткары Ferrari и Lamborghini — в МАДИ отметили, что за прошедшие 6 месяцев таких случаев было пять.
Интересно, что владельцы немецких автомобилей также чаще других пытаются избежать оплаты за парковку — об этом ранее сообщал Администратор московского парковочного пространства (АМПП).
- Ранее в Госдуме предлагали разрешить москвичам бесплатно парковаться у места работы, что можно было подтверждать специальными документами.
- Были даже идеи парковаться в кредит и за криптовалюту.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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