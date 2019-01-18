В Думе предложили разрешить москвичам бесплатно парковаться у места работы

С инициативой выдавать москвичам абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отметил, что жители города часто жалуются, что плата за паковку автомобиля в течение рабочего дня выливается в кругленькую сумму, что негативно отражается на семейном бюджете. Поэтому он предложил выход — предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина, передают РИА Новости, в распоряжении которых оказался текст его письма главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову.
У его предложения есть несомненный плюс, полагает политик, это стимулирует москвичей оформляться на работе официально. Хотя это как раз и кажется сомнительным, ведь большинство тех, кто работает неофициально, поступают так не по своей воле, а потому что их не желает оформлять работодатель.
Для тех же жителей Москвы, которые уже работают официально и платят налоги, данная мера поможет существенно повысить уровень благосостояния, полагает депутат.
- Фельдъегерская служба, вслед за силовиками, получит право бесплатной стоянки для своих автомобилей на любых улицах Москвы. На бесплатную парковку также претендует автобаза, обслуживающая Госдуму и правительство.
- Меж тем депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, повышающий штраф за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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