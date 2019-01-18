В Думе предложили разрешить москвичам бесплатно парковаться у места работы

Для этого можно выдавать специальные документы, подтверждающие, что человек паркуется именно рядом с местом работы.

С инициативой выдавать москвичам абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отметил, что жители города часто жалуются, что плата за паковку автомобиля в течение рабочего дня выливается в кругленькую сумму, что негативно отражается на семейном бюджете. Поэтому он предложил выход — предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина, передают РИА Новости, в распоряжении которых оказался текст его письма главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову.

У его предложения есть несомненный плюс, полагает политик, это стимулирует москвичей оформляться на работе официально. Хотя это как раз и кажется сомнительным, ведь большинство тех, кто работает неофициально, поступают так не по своей воле, а потому что их не желает оформлять работодатель.

Для тех же жителей Москвы, которые уже работают официально и платят налоги, данная мера поможет существенно повысить уровень благосостояния, полагает депутат.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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