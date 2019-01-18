В Думе предложили разрешить москвичам бесплатно парковаться у места работы

Для этого можно выдавать специальные документы, подтверждающие, что человек паркуется именно рядом с местом работы.

С инициативой выдавать москвичам абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отметил, что жители города часто жалуются, что плата за паковку автомобиля в течение рабочего дня выливается в кругленькую сумму, что негативно отражается на семейном бюджете. Поэтому он предложил выход — предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина, передают РИА Новости, в распоряжении которых оказался текст его письма главе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову.

У его предложения есть несомненный плюс, полагает политик, это стимулирует москвичей оформляться на работе официально. Хотя это как раз и кажется сомнительным, ведь большинство тех, кто работает неофициально, поступают так не по своей воле, а потому что их не желает оформлять работодатель.

Для тех же жителей Москвы, которые уже работают официально и платят налоги, данная мера поможет существенно повысить уровень благосостояния, полагает депутат.

Фельдъегерская служба, вслед за силовиками, получит право бесплатной стоянки для своих автомобилей на любых улицах Москвы. На бесплатную парковку также претендует автобаза, обслуживающая Госдуму и правительство.

Меж тем депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, повышающий штраф за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза.



Фото: Александр Щербак/ТАСС