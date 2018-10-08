Депутаты предлагают увеличить срок для льготной оплаты штрафов, так как отведенных на это 20 дней часто бывает недостаточно.

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В Государственную думу на рассмотрение внесен новый законопроект, предусматривающий увеличение срока оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения со скидкой с 20 до 30 дней. Авторы инициативы во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым считают 20-дневный срок со дня вынесения постановления о нарушении ПДД для оплаты штрафов с 50-процентной скидкой недостаточным «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».

«Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней», — приводит ТАСС цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Напомним, что право оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой появилось у автомобилистов 1 января 2016 года и касается большинства постановлений. Это было сделано для уменьшения документооборота и для того, чтобы приучить автомобилистов самостоятельно проверять наличие в базе ГИБДД выписанных им штрафов, не дожидаясь так называемых «писем счастья».

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