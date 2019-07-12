Россия стала мировым лидером. По продажам подержанных Rolls-Royce

Среди покупателей одинаково востребованными оказались Phantom, Ghost и Wraith с пробегом.

Дела у Rolls-Royce в России идут прекрасно. По итогам 2018 года продажи новых автомобилей выросли на 4%, и с продажами бэушных премиум-каров тоже все ОК: на каждые 5 новых машин пришлось по 4 Роллс-Ройса с пробегом, реализованных по программе Provenance Pre-Owned.

Лучшим в мире салоном по продажам подержанных Rolls-Royce стал российский Rolls-Royce Motor Cars Moscow, который обошел 133 конкурентов со всего мира. Среди покупателей одинаково востребованными оказались модели Phantom, Ghost и Wraith с пробегом.

«Мы очень рады быть удостоенными престижной мировой награды»Лучший дилер Provenance» спустя всего два полных года с момента открытия в Москве первого и единственного в Европе салона Provenance Pre-Owned. Залог нашего успеха — в исключительном сервисе, гарантирующем, что каждый автомобиль, участвующий в программе Provenance, обеспечивает ту же уверенность в эталонном качестве Rolls-Royce, что и автомобиль, только прибывший с завода в Гудвуде», — отметила управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow Татьяна Фитцжералд.

Россияне стали чаще покупать дорогие автомобили сегмента лакшери с пробегом. Причем элитные спорткары менее популярны, чем лимузины.

Фото: Rolls-Royce