Подержанная роскошь: автомобили лакшери с пробегом набирают популярность

Россияне стали чаще покупать дорогие автомобили сегмента лакшери с пробегом, цены на которые не кусаются.

Bentley Continental Flying Spur с рук можно купить за 2–3 млн рублей, а не за 13–14 млн. Bentley Mulsanne II — за 6 млн рублей, а не за 25–32 млн.

С января по август этого года на вторичном рынке России было продано 1210 автомобилей сегмента лакшери. Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной особенностью таких автомобилей является их цена, которая при перепродаже снижается порой в разы.

Больше всех на вторичном рынке России в текущем году было продано автомобилей марки Bentley — 448 экземпляров. Это более трети всего объема рынка подержанных машин данного сегмента. Чуть менее популярными оказались автомобили бренда Mercedes-Maybach, которых было куплено 356 штук. На третьем месте с результатом 170 проданных машин оказался бренд Maserati.

Достаточно высокий спрос зафиксирован и на Rolls-Royce, которых на вторичном рынке в этом году было реализовано 127 штук. Менее популярными, чем лимузины, оказались элитные спорткары. Например, автомобили Ferrari, которых было продано 52 штуки, а также спорткары Lamborghini, 34 экземпляра которых нашли в этом году новых хозяев, и машины бренда Aston Martin, которые предпочли 23 наших соотечественника.

Чаще всего б/у автомобили сегмента лакшери приобретались в Москве и Подмосковье. Всего здесь было продано 675 экземпляров таких машин. В Санкт-Петербурге осело 111 автомобилей. На третьем месте — Краснодарский край, где было куплено 62 автомобиля. Есть спрос на подержанные машины сегмента лакшери и в Ростовской области — 24 проданных экземпляра, в Чечне, жители которой купили 21 такой автомобиль, в Ставропольском крае, где нашлось 17 покупателей на элитные автомобили с пробегом, а также в Свердловской и Воронежской областях, где было реализовано по 16 машин. В других регионах России количество купленных автомобилей сегмента лакшери за восемь месяцев этого года составило менее 15 штук.

Как отмечают аналитики, рост спроса на вторичном рынке сопровождается падением продаж на рынке новых автомобилей сегмента лакшери. За восемь месяцев 2018 года в России было продано на 1,5% меньше новых автомобилей перечисленных брендов, чем за тот же период прошлого года.

Количество проданных автомобилей сегмента лакшери с января по август 2018 года*:

Место Марка Продано, шт. 1 Bentley 448 2 Mercedes-Maybach 356 3 Maserati 170 4 Rolls-Royce 127 5 Ferrari 52 6 Lamborghini 34 7 Aston Martin 23 Итого: 1210

* По данным агентства «Автостат»



Какие автомобили с пробегом предпочитают остальные россияне? Здесь другие лидеры и аутсайдеры по сравнению с рынком новых автомобилей.

Желающие также могут купить Ладу Ниву за почти 8 млн рублей. Но этой цене есть объяснение.

Фото: Bentley