Названы самые популярные автомобили с пробегом до 100 000 км

Исследование российского рынка автомобилей с пробегом позволило определить лидеров по количеству представленных в продаже машин.

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Эксперты «За рулем» проанализировали положение на вторичном рынке и назвали десятку самых выгодных для покупки автомобилей с пробегом до 100 000 км.

Для российских автовладельцев именно отметка в 100 000 км на одометре является той чертой, после которой машину предпочитают продать. Но такой пробег вовсе не означает, что автомобиль больше ни на что не годится. На вторичном рынке немало достойных моделей на любой вкус и кошелек.

В результате в топ автомобилей с пробегом до 100 тыс. км вошли отечественные автомобили — как легковые Lada, так и внедорожник Chevrolet Niva — и немало иномарок самых разных брендов и сегментов, включая седаны и кроссоверы.

Все машины из рейтинга «За рулем» представлены в достаточном количестве, чтобы можно было выбрать из представленного ассортимента наиболее подходящий автомобиль.

Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.