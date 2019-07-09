Топ-10 автомобилей с пробегом до 100 000 км

Почему именно до 100 000 км? Именно такой пробег по давно сложившейся традиции считается пограничным. В представлении многих автомобилистов после этого рубежа наступает старость машины.
Самые популярные модели представлены на вторичном рынке в большом ассортименте.
Лада
С отечественной Ладой по количеству предложений, понятное дело, тягаться никому не по силам. Самая популярная машина среди «стотысячников» — Гранта. На момент подготовки материала объявлений было почти 7,7 тысячи. Это самое доступное предложение на рынке, ведь и в новом состоянии дешевле тольяттинской Гранты ничего не купить. Обслуживание тоже дешевле некуда: расходники и запчасти недороги, работы несложно проводить своими силами.
Интересный факт: на втором месте по популярности (6,2 тысячи машин) идет ВАЗ-2107. Последние седаны российской сборки сошли с конвейера в 2012 году, то есть им как минимум семь лет. Выходит, на них массово ездят не больше 10 000 — 12 000 км в год? Все объясняется проще. На одометре любой «классики» всего пять символов. Каждые 100 000 км счетчик обнуляется, и машина становится «новой». Вот и весь секрет небольших пробегов в объявлениях. Так что к такой покупке стоит относиться с изрядной долей осторожности.
Hyundai и Kia
Ноздря в ноздрю идут непримиримые конкуренты из Кореи — Hyundai и Kia. За счет сверхпопулярных в последние годы Соляриса и Рио они вышли в лидеры как в сегменте новых, так и подержанных машин. Суммарно у Kia больше предложений по критерию «до 100 000 км» (13,7 тысячи против 12,4). Однако в помодельной раскладке выше стоит Hyundai. «Вторичка» предлагает 5,6 тысячи Солярисов и 5,1 тысячу Рио. Вероятно, в течение ближайшего года-полутора ситуация изменится, ведь последние два с лишним года новые Rio расходятся лучше.
Лада Гранта рискует быть «уезженной» банально от экономии небогатого владельца на всем. В такси же эти машины ходят исключительно вне мегаполисов. С «корейцами» ситуация иная. Дороги Москвы и Санкт-Петербурга кишат Солярисами и Рио в характерной раскраске. Масса экземпляров ищет новых владельцев, скрывая извозчичье прошлое. Узнать о нем можно, но наивных покупателей все равно хватает. Словом, при выборе этих моделей требуется особая бдительность.
На вторых местах что у Hyundai, что у Kia кроссоверы. С пробегом продаются 1,4 тысячи ix35 и 2,5 тысячи Спортиджей.
Chevrolet
Марку Chevrolet вытягивает вверх рейтинга старушка Niva (4000 объявлений). Не станет ее, и народная память о бренде быстро улетучится. Все преимущества и недостатки внедорожника СП GM-АВТОВАЗ давно известны. На рынке его немолодую конструкцию спасает удачная ниша. По габаритам и цене модель вписывается аккурат между тесной классической Нивой и прожорливым гигантом УАЗ Патриот.
Из Chevrolet-иномарок наиболее популярен Cruze (1,6 тысячи предложений).
Ford
Ford Focus до экспансии бюджетников В-класса несколько лет был самой популярной иномаркой на рынке. Сегодня эта слава перешла во вторичный сектор: на момент подготовки статьи перепродавалось 3,8 тысячи Фокусов с пробегом до 100 000 км. Машины питерской сборки надежны, что подтверждается их популярностью в такси. Третье поколение растеряло практичность, что и стало одной из причин рыночной неудачи. Для большой семьи Ford Focus, пожалуй, не лучший выбор, несмотря на принадлежность к гольф-классу.
Второй по популярности Ford — кроссовер Kuga, но его показатель — всего 860 объявлений.
Volkswagen
Volkswagen Polo не входил и не входит в тройку лидеров среди новых машин. Однако если посмотреть средний результат за весь жизненный цикл, он, наверное, окажется самым стабильным среди соперников. А уж с учетом возраста модели — и подавно: Polo делают у нас уже десятый год! У «немца» своя когорта поклонников, считающих автомобили из Кореи вторым сортом. И, как показывает статистика, таких людей немало. Седан калужской сборки представлен в 3000 объявлений о продаже.
За Polo расположились 1,9 тысячи Тигуанов.
Toyota
На седьмом месте по числу предложений с пятизначным пробегом Toyota Camry. Кроссовер RAV4 в статистике продаж новых автомобилей пропустил вперед бизнес-седан только недавно, а вот на вторичке между ними большой разрыв: 2,4 тысячи седанов против 1,6 тысячи вседорожников. Несмотря на высокий риск угона и необходимость обслуживания раз в 10 000 км, Тойоты в России чтут за надежность. Отсюда и несколько завышенные на фоне конкурентов цены. Шутка, что Toyota с годами только дорожает, имеет под собой довольно много оснований.
Renault
Взрыв покупательского интереса к Renault в России начался с Логана. Но в нашей выборке — сравнительно свежие автомобили, а Логан вместе с Сандеро в последние годы не слишком популярны. Их второе поколение покупатели сочли примитивным и устаревшим. А потому структура спроса сместилась в пользу более актуального и практичного Дастера. Их предлагается 2,4 тысячи, тогда как Логанов — всего 1,8 тысячи. Обратите внимание: бюджетный Renault Duster представлен в меньшем ассортименте, нежели более дорогая Toyota RAV4. Но из числа недорогих кроссоверов этот вариант самый верный.
УАЗ
Желаете полноразмерный серьезный внедорожник? На ваш выбор есть 2,3 тысячи УАЗов Патриот. Топливный аппетит внушает, надежность не лучшая, популярность новых машин умеренная, но ульяновский полноприводник еще долго будет входить в число самых популярных моделей на вторичке.
Второй — УАЗ-3151 (1,7 тысячи объявлений). Однако если прибавить к нему модели 469 и Хантер, другие обозначения того же «козлика», то аскет обойдет Патриота. Учитывая, что для ежедневных поездок используется небольшая часть этих машин, можно поверить в пробег до 100 000 км даже на возрастных экземплярах. Все равно эту машину быстрее убивает ржавчина, нежели пройденные километры.
Nissan
У замыкающего топ-10 марок Ниссана локомотивом подержанных машин выступает Qashqai (1,8 тысячи экземпляров). Популярности не мешает ни витающий вокруг вариатора ореол ненадежности, ни чуть более тесный по сравнению с соперниками салон. Полноценный игрок среднего класса у Ниссана — X-Trail, но их с пробегом до 100 000 км представлено в полтора раза меньше.
А вот второе место в рамках бренда заставляет изумиться. Это не популярный X-Trail, не доступная Almera, а неформал Juke! Он никогда даже близко не подбирался к топу продаж среди новых машин, но на вторичном рынке представлен в количестве 1,3 тысячи экземпляров.
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