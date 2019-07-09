Топ-10 автомобилей с пробегом до 100 000 км

Чем больше выбор, тем больше шансов подыскать достойный экземпляр для покупки, не так ли? «За рулем» провел исследование рынка и выбрал самые популярные модели, которые сегодня можно приобрести с небольшим пробегом.

Почему именно до 100 000 км? Именно такой пробег по давно сложившейся традиции считается пограничным. В представлении многих автомобилистов после этого рубежа наступает старость машины.

Самые популярные модели представлены на вторичном рынке в большом ассортименте.

Лада

Лада Гранта и ВАЗ-2107

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С отечественной Ладой по количеству предложений, понятное дело, тягаться никому не по силам. Самая популярная машина среди «стотысячников» — Гранта. На момент подготовки материала объявлений было почти 7,7 тысячи. Это самое доступное предложение на рынке, ведь и в новом состоянии дешевле тольяттинской Гранты ничего не купить. Обслуживание тоже дешевле некуда: расходники и запчасти недороги, работы несложно проводить своими силами.

Интересный факт: на втором месте по популярности (6,2 тысячи машин) идет ВАЗ-2107. Последние седаны российской сборки сошли с конвейера в 2012 году, то есть им как минимум семь лет. Выходит, на них массово ездят не больше 10 000 — 12 000 км в год? Все объясняется проще. На одометре любой «классики» всего пять символов. Каждые 100 000 км счетчик обнуляется, и машина становится «новой». Вот и весь секрет небольших пробегов в объявлениях. Так что к такой покупке стоит относиться с изрядной долей осторожности.

Hyundai и Kia

Hyundai Solaris и Hyundai ix35

Kia Rio и Kia Sportage

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Ноздря в ноздрю идут непримиримые конкуренты из Кореи — Hyundai и Kia. За счет сверхпопулярных в последние годы Соляриса и Рио они вышли в лидеры как в сегменте новых, так и подержанных машин. Суммарно у Kia больше предложений по критерию «до 100 000 км» (13,7 тысячи против 12,4). Однако в помодельной раскладке выше стоит Hyundai. «Вторичка» предлагает 5,6 тысячи Солярисов и 5,1 тысячу Рио. Вероятно, в течение ближайшего года-полутора ситуация изменится, ведь последние два с лишним года новые Rio расходятся лучше.

Лада Гранта рискует быть «уезженной» банально от экономии небогатого владельца на всем. В такси же эти машины ходят исключительно вне мегаполисов. С «корейцами» ситуация иная. Дороги Москвы и Санкт-Петербурга кишат Солярисами и Рио в характерной раскраске. Масса экземпляров ищет новых владельцев, скрывая извозчичье прошлое. Узнать о нем можно, но наивных покупателей все равно хватает. Словом, при выборе этих моделей требуется особая бдительность.

На вторых местах что у Hyundai, что у Kia кроссоверы. С пробегом продаются 1,4 тысячи ix35 и 2,5 тысячи Спортиджей.

Chevrolet

Chevrolet Niva и Chevrolet Cruze

Марку Chevrolet вытягивает вверх рейтинга старушка Niva (4000 объявлений). Не станет ее, и народная память о бренде быстро улетучится. Все преимущества и недостатки внедорожника СП GM-АВТОВАЗ давно известны. На рынке его немолодую конструкцию спасает удачная ниша. По габаритам и цене модель вписывается аккурат между тесной классической Нивой и прожорливым гигантом УАЗ Патриот.

Из Chevrolet-иномарок наиболее популярен Cruze (1,6 тысячи предложений).

Ford

Ford Focus и Ford Kuga

Ford Focus до экспансии бюджетников В-класса несколько лет был самой популярной иномаркой на рынке. Сегодня эта слава перешла во вторичный сектор: на момент подготовки статьи перепродавалось 3,8 тысячи Фокусов с пробегом до 100 000 км. Машины питерской сборки надежны, что подтверждается их популярностью в такси. Третье поколение растеряло практичность, что и стало одной из причин рыночной неудачи. Для большой семьи Ford Focus, пожалуй, не лучший выбор, несмотря на принадлежность к гольф-классу.

Второй по популярности Ford — кроссовер Kuga, но его показатель — всего 860 объявлений.

Volkswagen

Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan

Volkswagen Polo не входил и не входит в тройку лидеров среди новых машин. Однако если посмотреть средний результат за весь жизненный цикл, он, наверное, окажется самым стабильным среди соперников. А уж с учетом возраста модели — и подавно: Polo делают у нас уже десятый год! У «немца» своя когорта поклонников, считающих автомобили из Кореи вторым сортом. И, как показывает статистика, таких людей немало. Седан калужской сборки представлен в 3000 объявлений о продаже.

За Polo расположились 1,9 тысячи Тигуанов.

Toyota

Toyota Camry и Toyota RAV4

На седьмом месте по числу предложений с пятизначным пробегом Toyota Camry. Кроссовер RAV4 в статистике продаж новых автомобилей пропустил вперед бизнес-седан только недавно, а вот на вторичке между ними большой разрыв: 2,4 тысячи седанов против 1,6 тысячи вседорожников. Несмотря на высокий риск угона и необходимость обслуживания раз в 10 000 км, Тойоты в России чтут за надежность. Отсюда и несколько завышенные на фоне конкурентов цены. Шутка, что Toyota с годами только дорожает, имеет под собой довольно много оснований.

Renault

Renault Duster и Renault Logan

Взрыв покупательского интереса к Renault в России начался с Логана. Но в нашей выборке — сравнительно свежие автомобили, а Логан вместе с Сандеро в последние годы не слишком популярны. Их второе поколение покупатели сочли примитивным и устаревшим. А потому структура спроса сместилась в пользу более актуального и практичного Дастера. Их предлагается 2,4 тысячи, тогда как Логанов — всего 1,8 тысячи. Обратите внимание: бюджетный Renault Duster представлен в меньшем ассортименте, нежели более дорогая Toyota RAV4. Но из числа недорогих кроссоверов этот вариант самый верный.

УАЗ

УАЗ Патриот и УАЗ-3151

Желаете полноразмерный серьезный внедорожник? На ваш выбор есть 2,3 тысячи УАЗов Патриот. Топливный аппетит внушает, надежность не лучшая, популярность новых машин умеренная, но ульяновский полноприводник еще долго будет входить в число самых популярных моделей на вторичке.

Второй — УАЗ-3151 (1,7 тысячи объявлений). Однако если прибавить к нему модели 469 и Хантер, другие обозначения того же «козлика», то аскет обойдет Патриота. Учитывая, что для ежедневных поездок используется небольшая часть этих машин, можно поверить в пробег до 100 000 км даже на возрастных экземплярах. Все равно эту машину быстрее убивает ржавчина, нежели пройденные километры.

Nissan

Nissan Qashqai и Nissan Juke

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У замыкающего топ-10 марок Ниссана локомотивом подержанных машин выступает Qashqai (1,8 тысячи экземпляров). Популярности не мешает ни витающий вокруг вариатора ореол ненадежности, ни чуть более тесный по сравнению с соперниками салон. Полноценный игрок среднего класса у Ниссана — X-Trail, но их с пробегом до 100 000 км представлено в полтора раза меньше.

А вот второе место в рамках бренда заставляет изумиться. Это не популярный X-Trail, не доступная Almera, а неформал Juke! Он никогда даже близко не подбирался к топу продаж среди новых машин, но на вторичном рынке представлен в количестве 1,3 тысячи экземпляров.

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей на вторичном рынке, вы найдете в подборке публикаций на эту тему (доступна по ссылке).

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Фото: фирмы-производители