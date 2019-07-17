Российские чиновники больше не видят экономического смысла в электромобилях и отдают предпочтение двигателям, работающим на газе.

В радужных перспективах электромобилей усомнился заместитель министра Минпромторга Александр Морозов. Он подчеркнул, что транспорт на природном газе на 30% менее энергозатратен. В результате пошлины на ввозимые электромобили вернутся, а инвестиции будут перенаправлены в новое газовое русло.

Свою точку зрения чиновник основывает на исследованиях двух немецких институтов, специалисты которых доказали превосходство эффективности газовых двигателей над электрическими. При этом важным условием расчетов стало то, что электричество для электромобилей вырабатывается электростанциями, работающими на природном газе.

«Когда мы с вами рассуждаем об электротранспорте, мы должны понимать, что в мегаполисе это означает производство электроэнергии где-то рядом: в Подмосковье либо прямо в Москве. Но законы физики таковы, что, если ты ездишь на электромобиле такой чистый, без отходов, это не значит, что их нет», — приводят « Известия » слова господина Морозова.

По пути от турбины электростанции до моторов электромобиля электроэнергия проходит большой путь, в процессе чего часть ее теряется, в том числе в виде тепла. Речь идет о 28% вырабатываемой электростанциями энергии, а значит газ выгоднее сжигать прямо в автомобилях.

Другим важным побочным эффектом использования электромобилей стали производство и утилизация аккумуляторов. Эти процессы весьма дорогостоящие и при них образуется множество отходов.

«Давайте будем откровенны: производство и утилизация батарей электромобилей стоит очень много денег и наносит колоссальный вред экологии. В этой связи, на мой взгляд, ситуация с природным газом гораздо более выгодная и экономически, и долгосрочна для нашего государства», — говорит чиновник.

Александр Морозов указал также на то, что современные автомобили, будучи переведенными на газ, соответствуют экологическим требованиям стандарта Евро-6, и призывает в 10 раз увеличить количество газовых заправок в стране, чтобы этот вид топлива был доступен повсеместно.

Без должного внимания новейшие российские разработки в области электротранспорта могут покинуть страну, как, например, этот инновационный двигатель.

Скоро в России в продаже появится отечественный электромобиль, российский на 99%.

Фото: Георгий Садков / «За рулем»