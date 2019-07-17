48 часов слежки: вот так надо преследовать угонщиков своей машины

Похищенный автомобиль удалось вернуть хозяйке, но он ей оказался уже не нужен.

Жительница Миссури Даниэль Рено превратилась в сыщика поневоле, когда на автозаправочной станции в округе Клей у нее угнали внедорожник Toyota 4Runner. В машине остались банковские карты и мобильный телефон, которые и позволили напасть на след похитителей.

Сообщив в полицию об угоне, хозяйка автомобиля решила самостоятельно попытаться найти свою машину. Отслеживая транзакции по своей карте и следя за GPS-данными о местонахождения телефона, американка 48 часов выслеживала угонщиков.

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На одной из АЗС работники сообщили, что водитель ее машины собирался в ближайшее кафе, чтобы перекусить. Сначала Рено села в свою Toyota и отъехала подальше от кафе, а потом сообщила полиции. Копы, приехав в кафе, задержали угонщика — им оказалась женщина, сообщает KCTV.

Несмотря на то что Даниэль получила свою Toyota 4Runner обратно, пользоваться машиной она больше не будет. За двое суток угонщики замусорили автомобиль и так испачкали салон, что хозяйка внедорожника решила от него избавиться.

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Фото: YouTube