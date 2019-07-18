Руководство французской марки провело встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

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В ближайшее время в России могут наладить производство еще одной модели Renault. Причем этой новинкой вполне может стать электромобиль, сообщают «Ведомости».

Вопрос господдержки производства электромобилей обсуждался на встрече руководства бренда с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Переговоры прошли в рамках церемонии запуска серийного производства купе-кроссовера Renault Arkana на заводе «Рено Россия» в Москве.

Никаких подробностей о том, какую конкретно модель электромобиля могут локализовать в России, нет. Сейчас Renault выпускает несколько электрических моделей, из которых две продаются в России — компактный Renault Twizy от 949 000 рублей и коммерческий фургон Renault Kangoo Z.E. 33 стоимостью от 2 619 000 рублей.

Фото: Renault