Две мойки по цене одной: вот как можно утопить Мерседес

Эта автовладелица вымыла свой кроссовер дважды, выскочив из ворот автомойки прямиком в реку.

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Водитель кроссовера, женщина в возрасте 64 лет, выезжая из автомойки, случайно утопила свой белоснежный Mercedes—Benz в реке.

Как она потом объяснила полицейским, ей не посчастливилось: перепутала педали. К слову, на видео заметно, что рулила она при этом отчаянно и умудрилась-таки по пути к большой воде ни во что не врезаться.

Быстро подоспевшие к месту аварии работники автомойки помогли женщине и ее пассажиру выбраться из утопленной машины. Автомобиль погрузился в реку не полностью, и со слов механика, проверившего кроссовер после купания, в ремонте не нуждается.

«Для предотвращения съезда транспортных средств в реку в этом месте нет никаких преград», — рассказал капитан полиции Хакенсака Николь Фоли изданию NJ.

Женщина была направлена в больницу с травмами легкой степени тяжести. Ее 27-летний пассажир в медицинской помощи не нуждался.

Учитывая, что никто не был серьезно ранен, да и автомобиль не пострадал, можно сказать, что авария не удалась. Но этот курьезный случай — хороший урок: нужно быть внимательнее при управлении автомобилем и обращать внимание не только на дорогу, но и следить за своими действиями. Если же вдруг получилось перепутать педали, главное — не паникуйте.

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Фото, видео: Youtube