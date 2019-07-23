Парковочные места станут более узкими, но при этом увеличатся в длину.

Появился Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», там предлагается размечать места для автомобилей с учетом их расположения.

Парковочные места вдоль дороги (при ширине оставшегося проезда не менее 3 м) должны получить ширину 2 м и длину 5,5 метров, а расположенные под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части машиноместа будут иметь ширину 2,5 м и длину 5 м. При этом ширина дороги должна быть не менее 3,5 м, не менее 3,75 м и не менее 5,4 м соответственно.

Материалы по теме Водителям рассказали об ошибках на платных парковках

Ожидается, что ПНСТ примут в ноябре 2019 года. Это позволит увеличить количество парковочных мест в городах за счет того, что организовывать парковку можно будет на тех улицах, где сейчас сделать это не позволяют нормативы. Также новое решение должно стимулировать водителей пересаживаться на более компактные автомобили, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.

В настоящее время размеры парковочных мест определяют строительные нормы и правила (СНиП) «Стоянки автомобилей» от 2011 года. Согласно требованиям, минимальный размер машиноместа с учетом минимально допустимого расстояния между автомобилями для легковушек составляет 5,3 на 2,5 метра.

Верховный суд отказался менять нормы, позволяющие организовывать гостевые парковки во дворах многоквартирных домов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС