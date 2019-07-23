На автомобиль можно полюбоваться, но трогать его не разрешают — cлишком хрупкое сооружение. Хотя он способен даже ездить!

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Спорткар Bugatti Chiron, полностью собранный из лего, привезли в Россию. Он копирует настоящий автомобиль, при этом собран из миллиона кубиков Lego. Из настоящего в нем только стальной каркас, колеса и ремни безопасности, пишет «Мир 24».

Автомобиль способен ездить со скоростью до 20 км в час, но в выставленном Bugatti двигателя нет, его сняли, чтобы не рисковать, ведь игрушечный Bugatti Chiron не отличить от настоящего. Он не только выглядит, но и весит как настоящий — 1,5 тонны. Только заводится с помощью планшета.

К водителю этого автомобиля предъявляются особые требования: весить он должен меньше 80 кг, а его рост не должен превышать 175 см.

Автомобиль построили на заводе Lego в чешском городе Кладно. Работающие здесь конструкторы создают сложные модели для магазинов и тематических парков компании Lego по всему миру. Конкретно над этой моделью трудились 16 профессионалов: дизайнеров, механиков и электриков.

В июне на испытательном полигоне под Вольфсбургом (Германия) водитель-испытатель Bugatti и бывший победитель гонок в Ле-Мане Энди Уоллес провел первый тест-драйв Lego Technic Bugatti Chiron.

Пять занимательных фактов об этом автомобиле:

он собран из более 1 000 000 элементов LEGO Technic 339 видов

он собран из более 1 000 000 элементов 339 видов весит «игрушка» 1500 кг

весит «игрушка» 1500 кг расчетная мощность двигателя — 5,3 л.с., крутящий момент — 92 Нм

расчетная мощность двигателя — 5,3 л.с., крутящий момент — 92 Нм функциональный спидометр целиком собран из элементов LEGO Technic

функциональный спидометр целиком собран из элементов на разработку и сборку модели ушло 13 438 человеко-часов.

Детские игрушки от Lego тоже бывают разными. С одними справится младенец, а другие вызывают восхищение даже у взрослых.



Фото: Lego