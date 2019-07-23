«Яндекс.Такси» отключила таксопарк после ДТП с погибшими в Петербурге — журнал За рулем

«Яндекс.Такси» отключила таксопарк после ДТП с погибшими в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге машина Skoda под управлением водителя-иностранца врезалась в грузовик с прицепом.

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Компания «Яндекс.Такси» отключила от заказов весь таксопарк, где находился столкнувшийся с грузовиком автомобиль, водитель которого ездил без прав.

ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси» произошло сегодня утром на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автомобиля «Яндекс.Такси» 23-летний гражданин Узбекистана находился за рулем незаконно, ранее водитель передал ему управление машиной, что делать запрещено. До уточнения всех обстоятельств от заказов таксопарк отключили полностью, будет проведена проверка.

Кроме водителя в такси ехали трое, один из пассажиров погиб на месте, второй скончался позже, 19-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель тягача, в который врезался автомобиль такси, пытался сбежать с места ДТП. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Название таксопарка-партнера в компании не уточнили, отметив, что пострадавший и родственники погибших получат выплаты в соответствии со страховой программой «Яндекс.Такси».

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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