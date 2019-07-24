Сегодня, в 15:07 Твоя машина на эвакуаторе? Все равно заплатишь за превышение! Курьезная ситуация произошла с владельцем Renault Sandero в Сургуте.
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Ежемесячно появляются истории о курьезных штрафах, выписанных автоматическими комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Вот еще одна, случившаяся с сургутянином.
На трассе Нефтеюганск — Сургут в зоне действия ограничения скорости 50 км/ч камеры сняли Renault Sandero, двигающийся со скоростью 76 км/ч. Ничего бы удивительного в этом не было, если бы в момент нарушения скорости хэтчбек не ехал на платформе эвакуатора. Причем это прекрасно видно на фотографии, приложенной к «письму счастья».
«Вот так у нас работает ГАИ», — написал владелец машины, выложив снимок в группе «Анонимный Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает «
СургутИнформТВ», в ГИБДД города владельцу автомобиля порекомендовали обжаловать штраф в течение 10 дней с момента получения «письма счастья», написав заявление и приложив снимки. Если срок прошел, то отменить наказание можно будет через суд. Главная жалоба водителей: я не превышал, а штраф есть. Как оспорить? Отвечает «За рулем». Фото: vk.com/anonim_surgut86
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