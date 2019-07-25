Daimler понес миллиардные убытки

Во втором квартале этого года автоконцерн, который в том числе владеет брендом Mercedes-Benz, потерял 1,2 миллиарда евро.

За период с апреля по конец июня в концерне Daimler зафиксировали убытки в размере 1,2 млрд. евро. Для сравнения, во втором квартале прошлого года прибыль за аналогичный период составила 1,7 миллиарда евро, сообщает немецкое издание focus.de.

Это при том, что финансовый оборот концерна увеличился на 5% и составил около 42,7 млрд. евро, что в основном связано с хорошими показателями продаж грузовых автомобилей и автобусов, а не с основным автомобильным бизнесом (производством легковых автомобилей Mercedes-Benz).

Новый босс Daimler Ола Каллениус, не так давно сменивший Дитера Цетше, должен объявить о первой в период его правления миллиардной потере автопроизводителя из Штутгарта уже через несколько недель. Совсем недавно 23 июня группа опубликовала обязательное объявление на фондовой бирже, в котором говорилось о худшем, чем планировалось, развитии бизнеса. В этом случае раскрытие информации было необходимо.

«На наши результаты во втором квартале в основном повлияли специальные расходы на сумму 4,2 миллиарда евро», — подчеркнул глава концерна. Что имелось в виду, он не уточнил, но среди прочего, следует отметить последствия дизельного скандала, который коснулся Daimler, когда под отзыв попали сотни тысяч дизельных автомобилей. Помимо уголовных расследований в отношении отдельных сотрудников, по-прежнему действует так называемая процедура административного правонарушения, которая может закончиться гигантским штрафом. И тогда еще неясно, какие финансовые последствия будут иметь обвинения в манипуляциях с выбросами дизельных автомобилей в США.

Расширенный отзыв подушек безопасности Takata также принес убыток компании в 1 млрд евро. Кроме того, Daimler потерял около 500 миллионов евро в секторе производства фургонов. Что за этим стоит, в концерне также не уточнили.

Возможно, проблему будут решать путем оптимизации модельного ряда, по крайней мере, о глобальных сокращениях персонала на заводах концерна пока речи нет. Но компания уже поспешила объявить, что к 2021 году в сегменте легковых автомобилей она вернется к доходу от 8 до 10%.

Известно также, что концерн Daimler теряет ежегодно 500–700 миллионов евро на производстве и продажах субкомпактных городских микролитражек smart.

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