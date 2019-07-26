Новый Bentley Flying Spur продали за 49 миллионов рублей

Первый экземпляр седана Bentley Flying Spur First Edition выставили на аукцион, устроенный Элтоном Джоном.

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Новое поколение седана Bentley Flying Spur в Европе стоит от 200 тысяч евро, но при заказе опций цена может серьезно возрасти. При этом самый первый экземпляр автомобиля особой серии First Edition был продан более чем в три раза дороже — за 700 тысяч евро.

Особенностью модели стало внешнее оформление кузова с шильдиками в виде флага «Юнион Джек» и стилизованными изображениями единицы. Аналогичные элементы появились и в салоне. Прибавьте к этому богатую комплектацию, включающую в себя множество опций, доступных для других версий только за доплату, и ограниченное время производства — 12 месяцев с начала сборки в конце 2019 года — и получите эксклюзивный Bentley.

Первый экземпляр Bentley Flying Spur First Edition был продан на благотворительном аукционе, устроенном известным музыкантом Элтоном Джоном. Звезда на протяжении многих лет поддерживает собственный благотворительный фонд по борьбе со СПИДом и все вырученные от реализации автомобиля деньги направляет в организацию.

На торгах, прошедших в рамках мероприятия Midsummer Gala во Франции, неназванный покупатель выложил за машину 700 тысяч евро (около 49 миллионов рублей по текущему курсу). Помимо статуса благотворителя и обладателя самого первого Bentley Flying Spur First Edition новый владелец автомобиля сможет совместно с дизайнерами марки сделать максимально персонализированный седан, выбрав его оформление и оснащение.

Технически «первая версия» от прочих комплектаций Flying Spur не отличается — под капотом турбированный W12 6.0 мощностью 635 л.с. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат. Привод полный, а подвеска адаптивная пневматическая. Шасси впервые в истории Bentley получило все управляемые колеса.

Конкурентом Bentley Bentayga является Rolls-Royce Cullinan, продажи которого у нас стартовали прошлой весной.

Фото: Bentley