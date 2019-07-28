Сегодня, в 10:17 Горячая семерка: хит-парад типично летних автонеприятностей Не секрет, что многие поломки имеют выраженную сезонную зависимость. Эксперты проанализировали, какие причины чаще всего заставляют автомобилистов обращаться за технической помощью летом.
Материалы по теме
Летом мы чаще всего отправляемся в путешествия на машине, а еще регулярно ездим отдыхать за город, и порой довольно далеко. Так что первая летняя особенность — дальняя дорога, а вторая — жара. Это и есть важнейшие сезонные факторы.
Статистикой летних поломок с «За рулем» поделились специалисты компании МЭТР — агрегатора услуг эвакуации и техпомощи. К слову, по их данным, выезд «технички» требуется далеко не всегда. В 23% случаев автомобилистам оказывается достаточно консультации опытных механиков, чтобы справиться с возникшими трудностями самостоятельно. Поэтому речь пойдет об оставшихся
77%. 61% всех выездов приходится на эвакуацию автомобиля из-за серьезных неисправностей либо последствий ДТП, а остальные 39% распределяются между различными причинами, причем не только технического свойства. Чаще всего — в 13% — водители сталкиваются с повреждениями колес. На незнакомой трассе можно не просто пробить покрышку, но и повредить колесные диски. Кстати, езда по незнакомой дороге частенько даже опытных водителей доводит до «пересохшего» бака. Причины могут быть разные: дотянул до заправки или не дотянул, а она оказалась закрыта на прием топлива или ремонт. Поэтому подвоз топлива становится причиной приблизительно 7% выездов мобильной помощи.
4. Жаркая погода частенько приводит к проблемам с системой охлаждения двигателя. Горячий воздух, медленное движение в длинной «дачной» пробке, и вот уже стрелка указателя температуры в красной зоне. Утечки антифриза из системы, отказы вентилятора, термостата и другие поломки становятся причиной примерно
7% вызовов мобильной техпомощи.
5. Другим «потерпевшим» от жары становится кондиционер. Чаще всего это связано с засорением радиатора-конденсатора или падением давления фреона в системе. Но случаются и поломки муфты включения компрессора кондиционера. Правда, в этом случае он просто перестает работать. Суммарно проблемы с кондиционером дают еще
2% выездов механиков.
6. В остальных случаях необходимость обратиться за помощью появляется не из-за технических причин. Например, когда приходит пора возвращаться домой после «бурного веселья», а промилле в крови еще не позволяют садиться за руль, самое время вызывать «трезвого водителя». Такая услуга требуется примерно в
3% случаев.
7. Другие вызовы, связанные с человеческим фактором, составляют еще около
7%. Сюда входят и необходимость открыть машину, когда ключи оказались заперты внутри, и отключение сигнализации, и севший аккумулятор. Правда, если зимой разрядка батареи обычно связана с безуспешными попытками запустить мотор в сильный мороз, то летом — с невыключенными фарами или музыкой, а еще с незакрытыми дверями, отмечают специалисты. Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter