Горячая семерка: хит-парад типично летних автонеприятностей

Не секрет, что многие поломки имеют выраженную сезонную зависимость. Эксперты проанализировали, какие причины чаще всего заставляют автомобилистов обращаться за технической помощью летом.

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Летом мы чаще всего отправляемся в путешествия на машине, а еще регулярно ездим отдыхать за город, и порой довольно далеко. Так что первая летняя особенность — дальняя дорога, а вторая — жара. Это и есть важнейшие сезонные факторы.

Статистикой летних поломок с «За рулем» поделились специалисты компании МЭТР — агрегатора услуг эвакуации и техпомощи. К слову, по их данным, выезд «технички» требуется далеко не всегда. В 23% случаев автомобилистам оказывается достаточно консультации опытных механиков, чтобы справиться с возникшими трудностями самостоятельно. Поэтому речь пойдет об оставшихся 77%.

61% всех выездов приходится на эвакуацию автомобиля из-за серьезных неисправностей либо последствий ДТП, а остальные 39% распределяются между различными причинами, причем не только технического свойства. Чаще всего — в 13% — водители сталкиваются с повреждениями колес. На незнакомой трассе можно не просто пробить покрышку, но и повредить колесные диски. Кстати, езда по незнакомой дороге частенько даже опытных водителей доводит до «пересохшего» бака. Причины могут быть разные: дотянул до заправки или не дотянул, а она оказалась закрыта на прием топлива или ремонт. Поэтому подвоз топлива становится причиной приблизительно 7% выездов мобильной помощи.

4. Жаркая погода частенько приводит к проблемам с системой охлаждения двигателя. Горячий воздух, медленное движение в длинной «дачной» пробке, и вот уже стрелка указателя температуры в красной зоне. Утечки антифриза из системы, отказы вентилятора, термостата и другие поломки становятся причиной примерно 7% вызовов мобильной техпомощи.

5. Другим «потерпевшим» от жары становится кондиционер. Чаще всего это связано с засорением радиатора-конденсатора или падением давления фреона в системе. Но случаются и поломки муфты включения компрессора кондиционера. Правда, в этом случае он просто перестает работать. Суммарно проблемы с кондиционером дают еще 2% выездов механиков.

6. В остальных случаях необходимость обратиться за помощью появляется не из-за технических причин. Например, когда приходит пора возвращаться домой после «бурного веселья», а промилле в крови еще не позволяют садиться за руль, самое время вызывать «трезвого водителя». Такая услуга требуется примерно в 3% случаев.

7. Другие вызовы, связанные с человеческим фактором, составляют еще около 7%. Сюда входят и необходимость открыть машину, когда ключи оказались заперты внутри, и отключение сигнализации, и севший аккумулятор. Правда, если зимой разрядка батареи обычно связана с безуспешными попытками запустить мотор в сильный мороз, то летом — с невыключенными фарами или музыкой, а еще с незакрытыми дверями, отмечают специалисты.

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