По предварительным данным, бывший чиновник, а ныне — крупный бизнесмен, выехал на полосу встречного движения.

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В Аргаяшском районе, рядом с Аргазинским водохранилищем, произошла авария, в которой пострадали три человека.

На трассе столкнулись автомобиль Lexus, которым управлял бывший замгубернатора Челябинской области и действующий глава агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов, и Lada, в которой ехали трое молодых людей.

Как сообщает сайт 74.ru, речь бизнесмена после аварии была невнятной — с ним связывались по телефону, а со слов очевидцев, он был нетрезв. Во время медосвидетельствования эта информация не подтвердилась.

В результате лобового столкновения трое пассажиров Лады были отправлены в больницы, двое из низ — в тяжелом состоянии. Сам Андрей Косилов от госпитализации отказался. Не понадобилась медицинская помощь и ехавшим с ним людям.

«По предварительной информации, в 14:10 на 18-м километре автодороги Байрамгулово — Новоандреевка мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta . За рулем второй машины находился мужчина 1997 года рождения. В результате автоаварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля — девушка и молодой человек — с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства уточняются», — приводит сайт комментарии пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

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Фото: vk.com