Составители рейтинга доступности бензина подсчитали, сколько литров топлива можно купить в той или иной стране на среднюю зарплату.

Благодаря высоким средним зарплатам не задумываться о стоимости бензина могут себе позволить жители Люксембурга, а граждане Украины, наоборот, вынуждены на нем экономить.

Рейтинг стран Европы и некоторых других стран по доступности бензина для населения был подготовлен агентством РИА «Рейтинг» по заказу РИА Новости. При его составлении учитывалась стоимость одного литра бензина АИ-95 в той или иной стране и средняя зарплата местного населения по состоянию на начало 2019 года.

Самым доступным бензином заправляются жители Люксембурга, где на среднюю зарплату можно купить 2,9 тыс. литров топлива. На втором месте рейтинга оказалась Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тыс. литров. На третьем месте оказались сразу три страны, где на среднюю зарплату можно прибрести 1,9 тыс. литров 95-го — это Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россия заняла в рейтинге 16-ю строчку, ниже Италии, но выше Эстонии. В нашей стране, получая среднюю зарплату, можно купить 927 литров топлива.

На последнем месте в рейтинге оказалась Украина, граждане которой при средней зарплате могут позволить себе лишь 279 литров 95-го бензина.

Безотносительно средних зарплат, самый дешевый бензин продают в Казахстане — по 27,9 рубля за литр. Второе место досталось России — 45,5 рубля за литр. На третьем месте — Белоруссия, где один литр 95-го бензина стоит порядка 52 рублей. Четвертое место досталось Украине, благодаря ценнику 74,7 рубля за литр.

Самый дорогой 95-й бензин продается в Нидерландах — по 118,7 рубля за литр. В Норвегии, Дании, Греции и Италии литр 95-го бензина стоит более 113 рублей.

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Фото: Juan Fernandez / Unsplash