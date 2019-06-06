ФАС нашла способ удержать цены на топливо

Предлагается ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ (чья доля составляет 10–15%) по аналогии с крупными вертикально-интегрированными компаниями.

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Регулирование объемов и равномерности продаж топлива на бирже независимыми НПЗ внесет вклад в стабилизацию цен на топливо на розничном рынке, передают «Известия» слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Важны не только поставки на рынок, но и механизм торгов. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем зачастую в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании.

Впрочем, потребителям в любом случае беспокоиться не стоит, министр энергетики Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума в очередной раз заверил журналистов, что рост цен на бензин на АЗС сохранится в пределах инфляции (4,7–5,2%) до конца 2019 года, несмотря на то что заморозка стоимости топлива действует до 1 июля. Впрочем, некоторые эксперты дают более пессимистичный прогноз и пророчат подорожание топлива на 8–9% до конца года.

В ноябре прошлого года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен на топливо, после весеннего подорожания бензина и дизеля. Тогда компании обязались держать цены на НПЗ не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. Соглашение действовало до 31 марта, затем правительство решило продлить его до 1 июля.

Правительству придется договариваться с нефтяными компаниями о цене нефтепродуктов на внутреннем рынке до тех пор, пока не будут введены плавающие акцизы, считает президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Это позволит комфортно себя чувствовать как производителям нефти, так и потребителям. Речь о том, что акцизы должны быть «привязаны» к ценам на нефть, и если стоимость черного золота на внешнем рынке будет расти, ставка акциза начнет уменьшаться (а топливо внутри страны дешеветь), и наоборот.

Тем временем Росстандарт начал проработку системы прослеживаемости топлива, чтобы понять, что за «компот» в конечном итоге заливается в бензобак на АЗС в любой точке страны.

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