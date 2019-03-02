В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. Повышение цен в начале 2019 года во многом связано с увеличением НДС (с 1 января). При этом в одних регионах цена топлива выросла больше, а в других меньше. Но действительно ли мы так много тратим на топливо? Смотря с чем сравнивать!

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В связи с ожиданием сезонного, весеннего повышения цен на топливо эксперты аналитического агентства «Автостат» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, а сколько сейчас денег уходит у российских автовладельцев на заправку машин?

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 21 по 25 февраля, 42% респондентов за месяц тратят на топливо свыше 4 тысяч рублей. Примерно каждый пятый (20,6%) ежемесячно на эти цели выделяет из своего бюджета от 3 до 4 тыс. рублей, а почти каждый шестой (17,2%) — от 2 до 3 тыс. рублей. Более чем 15% респондентов укладываются в сумму от 1 до 2 тыс. рублей. Самая малочисленная категория — около 5% — тратят в месяц на заправку автомобиля менее 1 тыс. рублей.

Результаты исследования комментирует ведущий аналитик агентства «Автостат» Михаил Кулиш:

— Как мы видим из инфографики, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива за литр, получим, что в среднем пробег их автомобилей за день составляет более 20 километров. Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко. Можно предположить, что в ближайшем будущем доля автовладельцев с затратами на заправку свыше 3 тысяч рублей в месяц будет расти из-за увеличения цен на топливо.

Комментарий заведующего отделом «Автомобильная информация» журнала «За рулем» Максима Сачкова:

— Я отношусь к тем водителям, которые в среднем тратят на бензин более 4 тысяч рублей в месяц. Езжу на автомобиле каждый день, хотя иногда предпочитаю машине городской транспорт. Причина проста — экономия времени (на метро быстрее) и денег. Причем основное финансовое бремя — не столько расходы на бензин, сколько оплата парковок! Поэтому и стараюсь передвигаться по центру, в основном, пешком или на метро. А на бензине при сравнительно небольших городских пробегах много сэкономить все равно не удается. Даже если заморачиваться и планировать поездки так, чтобы они не попадали на пробочное время. Но тогда неизбежно жертвуешь комфортом. А зачем тогда пользоваться автомобилем, одно из назначений которого как раз сделать жизнь удобнее?

Другое дело, если ежедневно ездить в мегаполис из пригорода и путь в километрах и часах существенно длиннее. Тут с целью экономии денег на бензин можно поиграть и со временем выезда (если договориться с работодателем о гибком графике), и использовать нехитрые общеизвестные приемы, позволяющие снижать расход топлива. Я, например, так и поступаю, когда наступает дачный сезон.

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