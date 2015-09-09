Вчера, в 16:47 Даниил Квят впервые в сезоне на подиуме — помогли дождь и дочка Руководитель Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии и сказал, что россиянин останется в команде и на следующий сезон.
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Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост подвел итоги гонки 11-го этапа Формулы-1 Гран-при Германии и поздравил российского пилота команды Даниила Квята, который выступает за эту команду, с третьим местом.
Франц Тост отметил, что россиянин ехал потрясающе, был предельно собран и не допускал ошибок в тяжелых условиях. Дело в том, что за несколько часов до гонки прошел дождь, трек успел намокнуть, в некоторых его частях оставалась вода, и когда пилоты попадали на эти участки, начиналось неконтролируемое аквапланирование. В тяжелых погодных условиях многие пилоты допускали ошибки: так, Шарль Леклер из Ferrari вылетел в одном из поворотов, когда шел вторым в гонке, потом в этом же самом месте ошибся и Хэмилтон, но смог продолжить гонку, повредив лишь переднее крыло. Через некоторое время вновь пошел дождь, и ситуация еще осложнилась.
«Дождь нам очень помог, спасибо богам дождя!» — отметил Франц Тост.
Спортивный менеджер подчеркнул, что россиянин провел замечательную гонку и продемонстрировал великолепные навыки в маневрировании и обгоне соперников.
Стартовав 14-м, Квят сумел прийти третьим на Гран-при Германии, для него это третий подиум в карьере. Победа совпала с другим знаменательным событием в жизни гонщика — в ночь перед гонкой он стал отцом. Девочку родила его подруга Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике.
Победу в этой гонке одержал голландец Макс Ферстаппен, второе место занял немец Себастьян Феттель. В общем зачете лидирует Льюис Хэмилтон (225 очков), в этой гонке он пришел лишь
9-м, Квят поднялся на восьмое место, имея в активе пока 27 очков.
Следующий этап пройдет с 2 по 4 августа в Венгрии.
Фото: Zuma\TASS, EPA, picture alliance / HOCH ZWEI,, XPB/Press Association Images/ТАСС
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