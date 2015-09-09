Сегодня, в 18:17 Этот BMW X6 угоняли трижды! И каждый раз он возвращался к владельцу Загадочная история — за пять лет это уже третья попытка угона конкретного автомобиля по одному и тому же сценарию. Что это — тотальное невезение автовладельца или наоборот?
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Сотрудники одной из частных охранных фирм нашли во Всеволожском районе Ленобласти угнанный
BMW X6 2013 года выпуска. Обнаружили его в одном из гаражей села Павлово, в 60 км от места похищения, сообщает konkretno.ru. Гараж не простой — с системой подавления сигнала GSM.
Предположительно, все три угона автомобиля осуществляла одна группа, так как действовали автоворы по похожему сценарию — просверливали отверстие в водительской двери, чтобы замкнуть контакты центрального замка. В 2014 году
BMW увезли во Всеволожский район и оставили в гараже на Дороге жизни, а весной 2019 года преступники залезли в машину, но не смогли ее завести.
Специалисты говорят, что BMW X6 2013 года входит в пятерку популярности у петербургских угонщиков, а этот еще и в хорошем состоянии из-за небольшого пробега. Другая версия — угонщики пытались легализовать угнанную машину с помощью ранее приобретенных останков аналогичного автомобиля с документами.
Кроме того, в этом гараже обнаружили номера от угнанного в Петербурге автомобиля
Toyota Camry. Фото: Unsplash
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