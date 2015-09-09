Этот BMW X6 угоняли трижды! И каждый раз он возвращался к владельцу — журнал За рулем

Этот BMW X6 угоняли трижды! И каждый раз он возвращался к владельцу

Загадочная история — за пять лет это уже третья попытка угона конкретного автомобиля по одному и тому же сценарию. Что это — тотальное невезение автовладельца или наоборот?

BMW X6
BMW X6

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Сотрудники одной из частных охранных фирм нашли во Всеволожском районе Ленобласти угнанный BMW X6 2013 года выпуска. Обнаружили его в одном из гаражей села Павлово, в 60 км от места похищения, сообщает konkretno.ru. Гараж не простой — с системой подавления сигнала GSM.

Предположительно, все три угона автомобиля осуществляла одна группа, так как действовали автоворы по похожему сценарию — просверливали отверстие в водительской двери, чтобы замкнуть контакты центрального замка. В 2014 году BMW увезли во Всеволожский район и оставили в гараже на Дороге жизни, а весной 2019 года преступники залезли в машину, но не смогли ее завести.

Специалисты говорят, что BMW X6 2013 года входит в пятерку популярности у петербургских угонщиков, а этот еще и в хорошем состоянии из-за небольшого пробега. Другая версия — угонщики пытались легализовать угнанную машину с помощью ранее приобретенных останков аналогичного автомобиля с документами.

Кроме того, в этом гараже обнаружили номера от угнанного в Петербурге автомобиля Toyota Camry.

Фото: Unsplash

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