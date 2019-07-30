Renault станут дороже с августа

Компания приготовила новые прайс-листы на свои автомобили. Подорожает даже свежая Arkana.

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Автомобили Renault станут дороже на 1–2% с 1 августа этого года. Увеличится стоимость даже нового кроссовера Arkana, появившегося в продаже этим летом.

О подготовке индексации цен на модельный ряд Renault стало известно газете «Ведомости», которая ссылается на источники сразу в трех дилерских центрах марки. Пока неизвестно, на сколько именно станут дороже автомобили, но менеджеры салонов предполагают, что, например, популярный Renault Logan (сейчас — от 569 тыс. рублей) станет дороже на 8 тысяч.

Изменится ценник и у нового кросс-купе Renault Arkana, продажи которого только начались. Обычно стоимость новинок индексируется сразу, но, видимо, компания хотела выпустить автомобиль с особенной ценой, поэтому подорожание коснется и его. Согласно прогнозам дилеров, стоимость новинки может повыситься на сумму от 16 тыс. до 25 тыс. рублей, а его начальная цена, которая сегодня составляет 999 тыс. руб., превысит миллион рублей.

В Renault данную утечку информации пока никак не комментируют, но и не опровергают сообщения о скором пересмотре прайс-листов.

Для привлечения новых покупателей компания Renault отправила Аркану во всероссийское турне, чтобы испытать его в деле мог любой желающий.

Фото: Renault