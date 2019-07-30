Renault станут дороже с августа

Сайт поиска попутчиков, а также другие популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Письмо с соответствующей инициативой направило в Госдуму «Общероссийское объединение пассажиров».
В первой части обзора вторичного рынка седанов D-класса эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: BMW 3-й серии, Ford Mondeo, Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. Располагая такой суммой, можно присмотреться и к другим машинам этого сегмента — среди них есть очень достойные.