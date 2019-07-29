Прокатиться на Renault Arkana в своем городе? Не вопрос!

Купе-кроссовер Renault Arkana отправился на гастроли по городам России.

Наша публикация о «домашнем тест-драйве Renault Arkana» многих заинтересовала. Но, конечно, вы заметили, что это московский проект. Однако это была стартовая точка: в Renault организовали «Гранд Тур Renault Arkana» по городам России.

Проект стартовал 11 июля и завершится 17 августа. Маршрут Гранд Тура составляет больше 4000 километров и проходит через города-миллионники (Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород) и другие региональные центры России. Всего в списке 14 городов. Уже проведено 8 мероприятий и больше 900 тест-драйвов. 27–28 июля Гранд Тур проходил в Челябинске, а сейчас Arkana едет погостить в Тюмень, где ее ждут 31 июля.

С расписанием Гранд Тура можно ознакомиться на официальном сайте Renault в России и там же оставить заявку на тест-драйв, выбрав удобное для себя время (можно успеть даже в обеденный перерыв или после работы). Шаг между записями — от 30 до 45 минут, следовательно, на тестирование и все вопросы вам дадут не меньше получаса. Маловато будет? Вообразите себя автоэкспертом, участником финала Топ-5 Авто, которому необходимо составить заключение о машине после короткого знакомства. Чтобы было легче, заведите листочек, в котором будете проставлять оценки хотя бы по пятибалльной шкале. Что именно оценивать, стоит посмотреть в ведущих автоизданиях.

Кстати, в каждом из городов тест-драйв можно будет провести как на дорогах общего пользования, так и на специальных площадках, в том числе и на трассе с препятствиями, позволяющими убедиться в отличной геометрической проходимости автомобиля и его надежности в любой ситуации. И это также ответ на ваши комментарии к публикации о «домашнем тест-драйве», в которых вы упрекали организаторов, что кроссовер тестируется только на гладком асфальте. Как видите, не только. Участникам тест-драйва дают пройти даже «качели» — когда автомобиль заезжает на качающуюся платформу. Это похлеще, чем многие аттракционы, хотя, конечно, риск полностью просчитан.

Кроме того, на каждой площадке будет организована специальная интерактивная фотозона, каждая часть которой должна демонстрировать одну из черт автомобиля — силу интуиции, силу мысли, силу духа и силу воли. Загадочно? Интересно? Разумеется. А чтобы понять, что для вас приготовили в Renault, нужно прости прийти (приехать) и посмотреть. Между прочим, чтобы занять гостей, ждущих своего тест-драйва, организаторы проводят конкурсы, раздают призы и подарки. Не забудьте взять с собой детей!

Больше того: авторы проекта запланировали еще отдельные презентации Renault Arkana в девяти официальных дилерских центрах — в Рязани, Тольятти, Чебоксарах, Пензе, Перми и других городах. Так что у вас хватает возможностей познакомиться с этим автомобилем «вживую». А российское представительство Renault мы снова хвалим за очередную отличную идею. Вот бы все новинки на нашем рынке представляли с таким размахом!

Купе-кроссовер Renault Arkana— инновационная модель, созданная специально для российского рынка с перспективой выхода на внешние.

Продажи Renault Arkana стартовали 5 июля в онлайн-шоуруме и в официальных дилерских центрах по всей России. Первые 100 автомобилей были заказаны в онлайн-шоуруме за 3 часа со старта продаж.

Серийное производство Renault Arkana официально началось 18 июля в Москве.

Стоимость автомобиля в комплектации Life с бензиновым двигателем 1.6, 5-ступенчатой механикой и передним приводом составляет 999 000 рублей.

Фото: Renault